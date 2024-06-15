普亭拋2大停火條件 烏怒轟「完全是騙局」

在烏克蘭基輔主廣場的送葬隊伍中，一名音樂家14日在為40歲的志願軍人、著名造型師Shura Riazantseva 舉行的葬禮上，拉​​小提琴悼念。（美聯社）

英國天空新聞報導，俄羅斯 總統普亭 14日提出了俄烏進行和平談判的先決條件，稱烏克蘭 撤出俄軍占領的札波羅熱、赫松、頓內次克和盧甘斯克地區，並放棄加入北約（NATO）的計畫，俄國願意「明天」就開始進行和平談判。他說，若烏克蘭同意這些條件，俄國會停火並開始協商，「條件非常簡單」。然而，烏克蘭總統澤倫斯基的一名顧問說，普亭開出的條件「完全是騙局」。澤倫斯基本人稍後也表示，普亭的停火提議不可信。

普亭說：「一旦烏方表示，他們已準備好做出這樣的決定，並開始真正從這些地區撤軍，正式宣布拒絕加入北約的計畫。我方會立即，實際上是同時刻，會下令停火並開始協商。我們將立刻就這麼做。當然，我們也會保證烏軍不被中斷且安全地撤出。」

然而，澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，普亭的言論「沒有新意……，沒有真正的和平提議，且也不想終止戰爭」。他在社交媒體X寫道：「但他不希望為這場戰爭付出代價，想以新的形式進行下去。這一切全是騙局。因此……再一次擺脫幻想並停止認真看待違反常識的『俄羅斯建議』。」

澤倫斯基稍後也針對此事發表言論，普亭的停火提議不可信，即使他的要求被滿足，他也不會停止進攻。

此外，烏克蘭和平峰會15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）登場，探討結束俄烏戰爭的方法，但俄羅斯沒受邀與會，部分人士認為峰會難以實現基輔孤立莫斯科的目標。北韓官媒朝中社報導，「在不包括衝突關鍵一方俄羅斯的情況下，討論烏克蘭問題很荒謬。」譴責這是一場「打著和平幌子的陰謀聚會」，目的是排除俄羅斯、煽動戰爭和衝突。

烏克蘭和平峰會將有逾90個國家或組織出席參加，齊聚討論如何終結持續28個月的俄烏戰爭。除了俄國一開始就未被受邀外，中國和沙烏地阿拉伯都拒絕出席。

澤倫斯基11日在德國首都柏林表示：「這次會議已經是一個成果。」他也承認，隨著俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭進入第3年，維持國際社會支持是一項挑戰。

瑞士聖加倫大學（University of St. Gallen）政治學者兼東歐專家施密德（Ulrich Schmid）指出，鑑於某些國家表態支持，但中國缺席，這場峰會將是「大雜燴」。他還說：「那麼問題來了：和平真的可行嗎？只要普亭掌權，和平就很難實現。」