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烏克蘭和平峰會暗潮洶湧 基輔當局恐難孤立俄羅斯

中央社蘇黎世╱基輔14日綜合外電報導
由瑞士主辦的烏克蘭和平峰會於本周末揭幕。圖為峰會場地在瑞士中部琉森（Lucerne）郊外的布爾根施托克度假村（Burgenstock Resort）。路透
由瑞士主辦的烏克蘭和平峰會於本周末揭幕。圖為峰會場地在瑞士中部琉森（Lucerne）郊外的布爾根施托克度假村（Burgenstock Resort）。路透

世界多國領袖將於周末與烏克蘭總統澤倫斯基一同出席一場和平峰會，探討結束俄烏戰爭的方法，但俄羅斯沒受邀與會，部分人士認為峰會難以實現基輔孤立莫斯科的目標。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及德國、義大利、英國、加拿大和日本等國領袖，將出席6月15日至16日在瑞士度假勝地布爾根施托克（Burgenstock）舉行的峰會。

曾幫助莫斯科當局度過經濟制裁衝擊的印度，預計也將派團參加烏克蘭和平峰會，同樣跟俄羅斯保持友好關係的土耳其和匈牙利也會派出外交部長與會。

儘管烏克蘭進行長達數個月的強烈遊說，仍有一些國家不會出席，其中最引人注目的是中國，中國是俄羅斯石油的主要消費國，也是幫助莫斯科當局維持製造業基礎的商品供應國。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於11日在德國首都柏林表示：「這次會議已經是一個成果。」同時他也承認，隨著俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭進入第3年，維持國際社會支持是一項挑戰。

澤倫斯基12日訪問沙烏地阿拉伯，他與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）商討峰會的準備工作，但目前還不清楚沙烏地阿拉伯是否會派遣代表參加。

瑞士聖加倫大學（University of St. Gallen）政治學者兼東歐專家施密德（Ulrich Schmid）指出，鑒於某些國家表態支持，但中國缺席，這場峰會將是「大雜燴」。

施密德還說：「那麼問題來了：和平真的可行嗎？只要俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）掌權…和平就會很難實現。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）曾在4月表示：「我們說過很多次，沒有俄羅斯參與的（和平）會談進程根本毫無意義。」

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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