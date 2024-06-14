英國新對俄制裁首納入硝化纖維 總計5中港企業入列

英國首相蘇納克（左）13日在義大利出席G7峰會期間，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）會晤，並重申英國對烏克蘭自我防衛權利的堅定支持。美聯社

英國政府13日宣布新一輪對俄制裁名單，總計納入約50名個人、實體以及俄羅斯 用以規避制裁的「石油 影子艦隊」，其中包括5家中國和香港企業。英國並首次將硝化纖維素供應和製造商納入名單。

美國政府5月初率先制裁硝化纖維素生產、供應及進口商，當時有2家中企入列，分別是位於河北省的「衡水和碩纖維素有限公司」和「衡水元展貿易有限公司」。

這2家中企也在英國政府13日公布的名單上。硝化纖維素是用以生產火藥、火箭推進劑及其他炸藥的關鍵前驅物，國際間出口管制的氮含量標準多為高於12.2%或12.5%。

不過，根據中央社5月初取得的烏克蘭 國防部轄下「烏克蘭武裝部隊軍備武器中央研究所」（CNDIOVT）的資訊，含氮量僅達11.5%的硝化纖維素即絕對足以用於生產火藥。

台灣甫於6月初宣布加強出口管控，增列含氮量低於12.2%的硝化纖維素。

其他遭英國政府制裁的中國和香港企業包括武漢同昇科技、安徽斯諾精工、香港恒邦微電子，涵蓋工具機、微電子和光學產品等領域。

英國並首度針對俄羅斯的「石油影子艦隊」實施制裁。此外，違反聯合國對北韓制裁、在北韓與俄羅斯之間運送武器軍需的船隻LADY R及ANGARA也名列制裁清單。

繼美國12日宣布後，英國政府13日也對莫斯科交易所（MOEX）施加制裁。

英國此次宣布的制裁範圍廣泛，涵蓋火砲彈藥、工具機、微電子、物流、金融、保險、石油、液化天然氣、民用核能等領域，相關個人和實體來自俄羅斯、中國、以色列、土耳其、吉爾吉斯、新加坡等地。

首相蘇納克（Rishi Sunak）說，制裁意在對俄羅斯施加經濟壓力，壓制俄羅斯餵養自身戰爭機器的能力。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）必須失敗；切斷他得以延長衝突的資金來源，極度重要。

英國對俄制裁迄今已納入超過2000名個人和實體。2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，受管制措施影響，英國對俄出口貿易額迄今下滑73%，自俄進口則驟降99%。

英國官方估計，自2022年2月以來，國際間各項制裁措施已讓俄羅斯失去價值超過4000億美元的資產和收益，這金額原足以讓俄羅斯延長戰事4年。

七大工業國集團（G7）峰會13至15日在義大利舉行。蘇納克在出席峰會期間13日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，並重申英國對烏克蘭自我防衛權利的堅定支持。

由烏克蘭和瑞士共同舉辦、為期兩天的烏克蘭和平峰會15日在瑞士登場，蘇納克已規劃出席。