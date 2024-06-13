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俄烏戰爭造成大量碳排放 氣候損害逾320億美元

中央社基輔13日綜合外電報導
圖為受到砲彈襲擊後的哈爾科夫，消防員在撲火。(歐新社)
圖為受到砲彈襲擊後的哈爾科夫，消防員在撲火。(歐新社)

烏克蘭環境部與研究氣候的非政府組織最近聯合發表的一份報告指出，俄羅斯入侵烏克蘭直接造成或創造條件讓1.75億噸的二氧化碳（CO2）排放至大氣，相當於荷蘭一整年的排放量。

路透社報導，這份聯合報告的碳排放量計算，包括已釋放的碳排量，以及2022年2月俄羅斯入侵造成破壞後，修復期間將會產生的排放量。

這份報告列出戰爭造成的一些主要碳排活動。「軍用車輛使用數十億公升燃料，近百萬公頃田地與森林遭火焚，數百座石油和天然氣建築物被炸毀，大量鋼鐵和水泥被用來加強長達數百英里的前線」。

報告中說，1.75億噸預估值相當於9000萬輛汽車每年的排放量，或整個荷蘭一年的排放量。

莫斯科入侵烏克蘭的戰爭已造成數萬人死亡，數百萬人流離失所，但由於兩軍正進行歐洲80年來最大規模的陸戰，連帶也對環境產生巨大破壞。

該報告的目的在量化戰爭的碳足跡，它使用一種稱為「碳社會成本」的衡量標準來估算額外排放所需的財務成本。

報告指出：「24個月的戰爭後，俄羅斯造成的氣候損害超過320億美元。」

報告中說，戰爭碳排量約可分為三等分：1/3是軍事活動、1/3是重建受損基礎設施所需鋼材和混凝土，最後1/3是由火災和人員流動等幾個不同因素構成。

「戰爭初期幾個月，大部分碳排放量是因民生基礎設施遭大規模破壞，需大量戰後重建所帶來的。」

「現在，經過兩年戰爭，最大排放量來自戰事、地面火災和能源基礎設施的破壞。」

報告指出，軍事活動要為5160萬噸二氧化碳排放當量負起責任。

其中大部分（3520萬噸）是由俄軍燃料消耗造成，另外940萬噸是由烏軍造成。

國際專家另外表示，根據2022年估計，在世界最大的燃料消耗對象中，世界上軍隊的溫室氣體排放量占了全球5.5%。

報告指出受戰爭影響地區，地面火災的發生頻率明顯增加，與戰爭有關的2萬7000起火災燒毀了100萬公頃土地，對大氣造成的破壞相當於2300萬噸的二氧化碳。

該報告還計算出烏克蘭和俄羅斯部分地區領空關閉，以及某些航空公司使用俄羅斯領空的限制，導致二氧化碳排放量增加超過2400萬噸。

烏克蘭和俄羅斯上方約1800萬平方公里的天空盡是限制或警告，導致歐洲和亞洲之間的航程增加了好幾個小時，從而消耗了額外燃料。

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