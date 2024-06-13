俄烏戰爭造成大量碳排放 氣候損害逾320億美元

圖為受到砲彈襲擊後的哈爾科夫，消防員在撲火。(歐新社)

烏克蘭 環境部與研究氣候的非政府組織最近聯合發表的一份報告指出，俄羅斯 入侵烏克蘭直接造成或創造條件讓1.75億噸的二氧化碳（CO2）排放至大氣，相當於荷蘭一整年的排放量。

路透社報導，這份聯合報告的碳排放量計算，包括已釋放的碳排量，以及2022年2月俄羅斯入侵造成破壞後，修復期間將會產生的排放量。

這份報告列出戰爭造成的一些主要碳排活動。「軍用車輛使用數十億公升燃料，近百萬公頃田地與森林遭火焚，數百座石油 和天然氣建築物被炸毀，大量鋼鐵和水泥被用來加強長達數百英里的前線」。

報告中說，1.75億噸預估值相當於9000萬輛汽車每年的排放量，或整個荷蘭一年的排放量。

莫斯科入侵烏克蘭的戰爭已造成數萬人死亡，數百萬人流離失所，但由於兩軍正進行歐洲80年來最大規模的陸戰，連帶也對環境產生巨大破壞。

該報告的目的在量化戰爭的碳足跡，它使用一種稱為「碳社會成本」的衡量標準來估算額外排放所需的財務成本。

報告指出：「24個月的戰爭後，俄羅斯造成的氣候損害超過320億美元。」

報告中說，戰爭碳排量約可分為三等分：1/3是軍事活動、1/3是重建受損基礎設施所需鋼材和混凝土，最後1/3是由火災和人員流動等幾個不同因素構成。

「戰爭初期幾個月，大部分碳排放量是因民生基礎設施遭大規模破壞，需大量戰後重建所帶來的。」

「現在，經過兩年戰爭，最大排放量來自戰事、地面火災和能源基礎設施的破壞。」

報告指出，軍事活動要為5160萬噸二氧化碳排放當量負起責任。

其中大部分（3520萬噸）是由俄軍燃料消耗造成，另外940萬噸是由烏軍造成。

國際專家另外表示，根據2022年估計，在世界最大的燃料消耗對象中，世界上軍隊的溫室氣體排放量占了全球5.5%。

報告指出受戰爭影響地區，地面火災的發生頻率明顯增加，與戰爭有關的2萬7000起火災燒毀了100萬公頃土地，對大氣造成的破壞相當於2300萬噸的二氧化碳。

該報告還計算出烏克蘭和俄羅斯部分地區領空關閉，以及某些航空公司使用俄羅斯領空的限制，導致二氧化碳排放量增加超過2400萬噸。

烏克蘭和俄羅斯上方約1800萬平方公里的天空盡是限制或警告，導致歐洲和亞洲之間的航程增加了好幾個小時，從而消耗了額外燃料。