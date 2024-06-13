G7商定用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭 預計年底前開始撥付

工作人員13日在義大利南部博爾戈艾格納齊亞準備G7峰會會場。（歐新社）

七大工業國集團（G7 ）據報已商定，將用俄羅斯遭凍結的主權資產援助烏克蘭 。知情人士表示，G7成員國已就根據各自經濟規模的貸款 結構達成一致，將向烏克蘭提供約500億美元新援助，資金將於年底前開始撥付。

彭博資訊13日報導，過去幾個月，G7一直在討論如何運用俄羅斯遭凍結主權資產所產生的利潤。13日在義大利舉行的G7峰會上，G7領導人將同意向烏克蘭提供貸款，並用遭凍結的約2800億美元俄國資產所產生的利潤償還。此項協議預計將為烏克蘭帶來重要的財務支持，有助烏克蘭支付2025年與之後的融資需求。

知情人士表示，根據將在義大利G7峰會同意的機制，美國、歐盟和其他參與方將各自向烏克蘭提供貸款，以俄方遭凍結主權資產產生的收益償還這筆錢。貸款將以各個參與方內部程序為基礎進行不同安排，萬一俄方凍結資產產生的利潤不如預期，每個參與方將承擔所提供貸款的風險。

前述人士表示，最終的技術性細節將在峰會後商討解決。G7領導人13日會面時，協議的具體細節可能改變。

報導指出，俄方被凍結主權資產大多存在歐洲。