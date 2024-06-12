美援助烏克蘭「亞速旅」軍隊 俄抨擊：與新納粹調情

從俄烏戰爭開打後。俄羅斯加大女性招募力度，現在延伸至女子監獄。（取材自俄羅斯國防部）

國務院11日表示，美方已解除禁令，可提供美援武器和培訓給引起爭議的烏克蘭 軍事部隊「亞速旅」。克里姆林宮則表示，此舉顯示華府將不顧一切，包括利用「新納粹分子」傷害俄羅斯 。

美聯社報導，亞速旅是防衛主要港都馬里烏波爾的關鍵部隊，也是烏軍最有效率且最著名的戰鬥部隊之一，但其淵源是來自極右派圈子的戰士組成的志願營，此事一直困擾該部隊，其部分戰術也受到批評。

美國此前曾禁止「亞速旅」使用美援武器，理由是部分創辦人的新納粹意識形態。亞速旅已被納入烏克蘭國家衛隊，成為第12特種部隊，當前成員否認與極端主義或極右運動有任何關聯。美國國務院則對亞速旅實施審查程序，聲明稱沒有發現證據「顯示亞速旅犯下嚴重侵犯人權行為」。

烏克蘭東南部扎波羅熱民眾日前列隊參加慶祝亞速旅成立十周年集會。（路透）

美聯社指出，儘管如此，克宮仍抓住了亞速旅的出身，藉此宣傳俄羅斯入侵烏克蘭是在對抗新納粹影響力。

俄羅斯官媒衛星通訊社報導，克宮發言人培斯科夫在簡報會告訴記者，「美國立場突然變化，說明他們試圖打壓俄羅斯時什麼都不嫌棄。當然，利用烏克蘭與烏克蘭人民作為自己的工具」。

培斯科夫表示，俄羅斯對美方的舉動持極為負面的態度，直指亞速旅是「極端民族主義者，極端民族主義的武裝部隊」。另一家俄羅斯官媒RT報導，培斯科夫抨擊美方，「甚至可以接受與新納粹分子調情」。

另一方面，俄羅斯開始招募女子囚犯入伍。據中時新聞網報導，「紐約時報」引述兩名前囚犯的話表示，上個月，一群女囚犯從聖彼得堡附近的一所監獄 獲釋，前往烏克蘭參加戰鬥。報導稱，俄軍徵兵人員向女囚提出為期1年的合約，她們可擔任戰地醫務人員、前線無線電操作員，或者是狙擊手。激勵誘因除了赦免罪責之外，也將獲得2000美元的月薪。

其實女囚兵在去年就有，去年該監獄400名女囚中，約有10%加入了軍隊，但今年的規模更大。目前尚不清楚此次釋放女子囚犯是特殊案例，或者是一項更大規模的全國性計畫。商業內幕（Business Insider）以電郵詢問俄羅斯國防部，但目前沒有得到回應。

俄羅斯監獄人數已大幅下降，囚犯人數也出現「枯竭」。根據「華盛頓郵報」報導，俄羅斯司法部副部長武科洛夫（Vsevolod Vukolov）在去年1月表示，俄羅斯監獄人口已從戰前的42萬人，銳減至26.6萬人，創歷史新低。

俄羅斯報紙「生意人報」也有相似的報導，3月初，一名官員表示，「由於囚犯人數大幅減少，一些監獄必須關閉。」

在囚犯人數不足後，俄羅斯官員已將目光投向境內的非洲移民。根據彭博社報導，非洲移工和留學生若不同意前往烏克蘭作戰，就會受到驅逐出境的威脅。

但是，持續將人員填往戰場，勢必加劇俄羅斯原本就已岌岌可危的勞動市場，也就是嚴重缺工。去年12月，俄羅斯經濟研究所表示，社會已短缺約500萬名勞工。

俄羅斯央行行長納比烏林娜（Elvira Nabiullina）表示：「俄羅斯失業率低至3%，某些地區甚至更低。但這不是好消息，這意味著經濟環境中，幾乎沒有多餘的工人了。」