美援助烏克蘭「亞速旅」軍隊 俄抨擊：與新納粹調情
國務院11日表示，美方已解除禁令，可提供美援武器和培訓給引起爭議的烏克蘭軍事部隊「亞速旅」。克里姆林宮則表示，此舉顯示華府將不顧一切，包括利用「新納粹分子」傷害俄羅斯。
美聯社報導，亞速旅是防衛主要港都馬里烏波爾的關鍵部隊，也是烏軍最有效率且最著名的戰鬥部隊之一，但其淵源是來自極右派圈子的戰士組成的志願營，此事一直困擾該部隊，其部分戰術也受到批評。
美國此前曾禁止「亞速旅」使用美援武器，理由是部分創辦人的新納粹意識形態。亞速旅已被納入烏克蘭國家衛隊，成為第12特種部隊，當前成員否認與極端主義或極右運動有任何關聯。美國國務院則對亞速旅實施審查程序，聲明稱沒有發現證據「顯示亞速旅犯下嚴重侵犯人權行為」。
美聯社指出，儘管如此，克宮仍抓住了亞速旅的出身，藉此宣傳俄羅斯入侵烏克蘭是在對抗新納粹影響力。
俄羅斯官媒衛星通訊社報導，克宮發言人培斯科夫在簡報會告訴記者，「美國立場突然變化，說明他們試圖打壓俄羅斯時什麼都不嫌棄。當然，利用烏克蘭與烏克蘭人民作為自己的工具」。
培斯科夫表示，俄羅斯對美方的舉動持極為負面的態度，直指亞速旅是「極端民族主義者，極端民族主義的武裝部隊」。另一家俄羅斯官媒RT報導，培斯科夫抨擊美方，「甚至可以接受與新納粹分子調情」。
另一方面，俄羅斯開始招募女子囚犯入伍。據中時新聞網報導，「紐約時報」引述兩名前囚犯的話表示，上個月，一群女囚犯從聖彼得堡附近的一所監獄獲釋，前往烏克蘭參加戰鬥。報導稱，俄軍徵兵人員向女囚提出為期1年的合約，她們可擔任戰地醫務人員、前線無線電操作員，或者是狙擊手。激勵誘因除了赦免罪責之外，也將獲得2000美元的月薪。
其實女囚兵在去年就有，去年該監獄400名女囚中，約有10%加入了軍隊，但今年的規模更大。目前尚不清楚此次釋放女子囚犯是特殊案例，或者是一項更大規模的全國性計畫。商業內幕（Business Insider）以電郵詢問俄羅斯國防部，但目前沒有得到回應。
俄羅斯監獄人數已大幅下降，囚犯人數也出現「枯竭」。根據「華盛頓郵報」報導，俄羅斯司法部副部長武科洛夫（Vsevolod Vukolov）在去年1月表示，俄羅斯監獄人口已從戰前的42萬人，銳減至26.6萬人，創歷史新低。
俄羅斯報紙「生意人報」也有相似的報導，3月初，一名官員表示，「由於囚犯人數大幅減少，一些監獄必須關閉。」
在囚犯人數不足後，俄羅斯官員已將目光投向境內的非洲移民。根據彭博社報導，非洲移工和留學生若不同意前往烏克蘭作戰，就會受到驅逐出境的威脅。
但是，持續將人員填往戰場，勢必加劇俄羅斯原本就已岌岌可危的勞動市場，也就是嚴重缺工。去年12月，俄羅斯經濟研究所表示，社會已短缺約500萬名勞工。
俄羅斯央行行長納比烏林娜（Elvira Nabiullina）表示：「俄羅斯失業率低至3%，某些地區甚至更低。但這不是好消息，這意味著經濟環境中，幾乎沒有多餘的工人了。」
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