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美解除烏克蘭「亞速旅」軍援禁令 俄批：跟新納粹分子調情

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭東南部扎波羅熱民眾5月5日列隊參加慶祝亞速旅成立十周年集會。(路透)
烏克蘭東南部扎波羅熱民眾5月5日列隊參加慶祝亞速旅成立十周年集會。(路透)

國務院11日表示，美方已解除禁令，可提供美援武器和培訓給引起爭議的烏克蘭軍事部隊「亞速旅」。克里姆林宮則表示，此舉顯示華府將不顧一切，包括利用「新納粹分子」傷害俄羅斯

美聯社報導，亞速旅是防衛主要港都馬里烏波爾的關鍵部隊，也是烏軍最有效率且最著名的戰鬥部隊之一，但其淵源是來自極右派圈子的戰士組成的志願營，此事一直困擾該部隊，其部分戰術也受到批評。

美國此前曾禁止「亞速旅」使用美援武器，理由是部分創辦人的新納粹意識形態。亞速旅已被納入烏克蘭國家衛隊，成為第12特種部隊，當前成員否認與極端主義或極右運動有任何關聯。美國國務院則對亞速旅實施審查程序，聲明稱沒有發現證據「顯示亞速旅犯下嚴重侵犯人權行為」。

美聯社指出，儘管如此，克宮仍抓住了亞速旅的出身，藉此宣傳俄羅斯入侵烏克蘭是在對抗新納粹影響力。

俄羅斯官媒衛星通訊社報導，克宮發言人培斯科夫在簡報會告訴記者，「美國立場突然變化，說明他們試圖打壓俄羅斯時什麼都不嫌棄。當然，利用烏克蘭與烏克蘭人民作為自己的工具」。

培斯科夫表示，俄羅斯對美方的舉動持極為負面的態度，直指亞速旅是「極端民族主義者，極端民族主義的武裝部隊」。另一家俄羅斯官媒RT報導，培斯科夫抨擊美方，「甚至可以接受跟新納粹分子調情」。

俄羅斯 烏克蘭 納粹

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