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烏克蘭和平峰會逾90國將參與 聯國秘書長拒出席

編譯中心╱綜合10日電
瑞士總統阿姆赫德(中)與瑞士外長凱西斯(右二)10日表示，將在15日舉行烏克蘭和平峰會。(路透)
瑞士總統阿姆赫德(中)與瑞士外長凱西斯(右二)10日表示，將在15日舉行烏克蘭和平峰會。(路透)

瑞士10日宣布將在15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）召開烏克蘭和平峰會，確認將有逾90個國家或組織出席參加，除了俄國一開始就沒有被邀請，中國拒絕參加，沙烏地阿拉伯也不出席，老是號稱呼籲和平、維護國家領土主權完整的聯合國秘書長古特瑞斯，也拒絕出席。

綜合外電報導，這場和平峰會確定出席的國家與組織，其中一半來自歐洲，另約一半來自南美洲、亞洲、非洲與中東，瑞士政府說，表明這場峰會並非支持烏克蘭抗戰的歐美國家的小圈子會議。

瑞士總統阿姆赫德（Viola Amherd）表示，瑞士已經因為舉辦這場峰會，在近幾周遭遇網路駭客攻擊的威脅。她雖然說攻擊來源是「特定國家」，但拒絕直接點名就是來自俄國。

阿姆赫德表示，俄國不斷對瑞士這場峰會進行侮蔑與詆毀，也對她個人進行人身攻擊，不過「我們並沒有召見（俄國）大使進行抗議。因為這些攻擊荒謬至極，任何人都可以清楚看到與現實並不相符。」

瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）說，之所以沒有邀請俄國參加，是因為俄國已經明確表明不參加這次的會議。俄方聲稱，這場烏克蘭和平會議只是「浪費時間」。

與俄國有緊密同盟關係的中國，也順應俄國的要求，拒絕出席，儘管瑞士主辦當局與烏克蘭總統澤倫斯基都曾一再懇求中國派代表參加。與俄國與中國愈走愈近的「金磚國家」南非和巴西，目前還未確定是否會派員出席。

德國之聲中文網報導，英國皇家國際關係研究院俄歐亞研究部副主任盧瑟維齊(Orysia Lutsevych)分析說，這次的和平峰會和烏克蘭戰爭本身一樣，已成為大國的角力場，也是一面反映當下國際關係現實的鏡子。

她說，這次烏克蘭和平峰會最大的「不和」，可以說是誰來誰不來的問題，也就是世界各國在烏戰問題上靠哪一邊站隊的問題。

盧瑟維齊表示，中國和俄國一樣，致力於終結他們所謂的「美國全球單極霸權」，打造「多極世界」；鑑於峰會目前確認的參與國多以傳統美歐等西方盟友國家為主，巴西、南非和沙特這些有地區影響力國家都不參與，可見俄中積極打造的抗衡西方抗衡陣營有了一定雛形。

俄國 烏克蘭 巴西

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