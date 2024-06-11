我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

「能量飲」熱銷 變成烏克蘭士兵、經濟雙重救星

編譯中心╱綜合10日電
能量飲料扛起烏克蘭戰時經濟，同時也重振疲憊士兵精神。(取材自Telegram)
能量飲料扛起烏克蘭戰時經濟，同時也重振疲憊士兵精神。(取材自Telegram)

在與俄羅斯的漫長戰爭中，烏克蘭士兵為了在前線上保持戰鬥力，正日益依賴能量飲料。紐約時報報導，在戰壕中的烏克蘭士兵們為了能量飲料，甚至可以放棄咖啡、可樂甚至水。

報導指出，能量飲料含有高濃度咖啡因和牛磺酸，能幫助提振精神、消除疲勞，一名代號「精神病」（Psycho）的士兵表示：「早上醒來喝一罐，出巡前再來一罐，攻擊前也需要一罐。當你身負40公斤裝備，步行數公里，且幾天沒吃好或睡好，只有能量飲料能給你最後的能量。」

報導指出，俄烏開戰以來，儘管烏克蘭國內市場整體崩潰，能量飲料的銷售額卻增加了50%，甚至成為烏克蘭經濟的救星。這一現象的背後，不僅是前線士兵的需求，也包括普通民眾因為持續的飛彈攻擊和戰爭帶來的壓力和睡眠不足，對能量飲料的需求急劇上升。

然而，高咖啡因攝入也帶來了健康隱患。研究顯示，過量飲用能量飲料可能引發手抖、高血壓、胃部不適等問題，甚至與抑鬱、焦慮和攻擊行為有關。儘管如此，前線士兵對能量飲料的依賴程度依然很高。有士兵表示，他們寧可攜帶能量飲料而不是麵包上戰場，能量飲料在前線甚至成了貨幣。

另據德國之聲報導，有32名烏克蘭人乘坐一輛貨車從該國西部穿越邊界逃到匈牙利。烏克蘭國家邊防局發言人德姆申科10日表示：「32名烏克蘭公民已被鄰國逮捕。」

據報導，這輛貨車並非來自烏克蘭軍方。目前匈牙利方面尚未對此事證實。

報導說，為了躲避兵役，不少烏克蘭男性試圖通過所謂的綠色邊界逃到接壤的歐盟國家或是摩爾多瓦。自從烏克蘭收緊徵兵規定之後，社交媒體上流傳愈來愈多有關烏克蘭強制徵兵的消息，其中甚至不乏一些殘酷的招募手段。

烏克蘭 咖啡 紐約時報

上一則

怕觸怒英國王室？梅根再回去演戲恐難上加難

下一則

北韓再投330穢物氣球 金與正嗆南韓「天天撿垃圾」

延伸閱讀

台軍方女力占比升至16.9% 1中將3少將軍階漸高

台軍方女力占比升至16.9% 1中將3少將軍階漸高
台國防部傳墜樓命案 24歲資通電子大隊上等兵送醫不治

台國防部傳墜樓命案 24歲資通電子大隊上等兵送醫不治
第157屆布碌崙國殤日遊行 聲勢浩大

第157屆布碌崙國殤日遊行 聲勢浩大
噁士兵潛女輔導長寢室 露下體自拍

噁士兵潛女輔導長寢室 露下體自拍

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠