「能量飲」熱銷 變成烏克蘭士兵、經濟雙重救星

能量飲料扛起烏克蘭戰時經濟，同時也重振疲憊士兵精神。(取材自Telegram)

在與俄羅斯的漫長戰爭中，烏克蘭 士兵為了在前線上保持戰鬥力，正日益依賴能量飲料。紐約時報 報導，在戰壕中的烏克蘭士兵們為了能量飲料，甚至可以放棄咖啡 、可樂甚至水。

報導指出，能量飲料含有高濃度咖啡因和牛磺酸，能幫助提振精神、消除疲勞，一名代號「精神病」（Psycho）的士兵表示：「早上醒來喝一罐，出巡前再來一罐，攻擊前也需要一罐。當你身負40公斤裝備，步行數公里，且幾天沒吃好或睡好，只有能量飲料能給你最後的能量。」

報導指出，俄烏開戰以來，儘管烏克蘭國內市場整體崩潰，能量飲料的銷售額卻增加了50%，甚至成為烏克蘭經濟的救星。這一現象的背後，不僅是前線士兵的需求，也包括普通民眾因為持續的飛彈攻擊和戰爭帶來的壓力和睡眠不足，對能量飲料的需求急劇上升。

然而，高咖啡因攝入也帶來了健康隱患。研究顯示，過量飲用能量飲料可能引發手抖、高血壓、胃部不適等問題，甚至與抑鬱、焦慮和攻擊行為有關。儘管如此，前線士兵對能量飲料的依賴程度依然很高。有士兵表示，他們寧可攜帶能量飲料而不是麵包上戰場，能量飲料在前線甚至成了貨幣。

另據德國之聲報導，有32名烏克蘭人乘坐一輛貨車從該國西部穿越邊界逃到匈牙利。烏克蘭國家邊防局發言人德姆申科10日表示：「32名烏克蘭公民已被鄰國逮捕。」

據報導，這輛貨車並非來自烏克蘭軍方。目前匈牙利方面尚未對此事證實。

報導說，為了躲避兵役，不少烏克蘭男性試圖通過所謂的綠色邊界逃到接壤的歐盟國家或是摩爾多瓦。自從烏克蘭收緊徵兵規定之後，社交媒體上流傳愈來愈多有關烏克蘭強制徵兵的消息，其中甚至不乏一些殘酷的招募手段。