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澤倫斯基法國演說 籲西方國家做更多實現公正和平

中央社巴黎7日綜合外電報導
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日在巴黎向法國國會發表演說。美聯社
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日在巴黎向法國國會發表演說。美聯社

在俄烏戰爭持續進行之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促西方國家領袖採取更多行動，以達成公正的和平。他並表示，他有信心基輔將贏得這場戰爭。

法新社報導，西方國家領袖昨天踏上法國北部海灘，參加二戰諾曼第登陸（D-Day）80周年紀念活動後，今天澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在巴黎向法國國會發表演說，總統拜登（Joe Biden）預定將在諾曼第（Normandy）發表關於民主的主題演講。

澤倫斯基告訴法國下議院「國民議會」（National Assembly），他期盼本月稍晚在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，能使俄烏衝突加速邁向公正的結束。

他說：「首屆和平峰會可能成為一種典範，能使俄烏戰爭邁向公正的結束。我很感激你們所做的一切，這些已經很多了。但要實現公正的和平，需要做得更多。」

澤倫斯基示警，在諾曼第登陸80周年後，歐洲「很可惜不再是充滿和平的大陸」，追根究柢是因為俄羅斯在2022年入侵烏克蘭。

他問國會，「（俄國總統）普亭可能打贏這場戰爭嗎？不會。因為你我都沒有戰敗的權利」。

澤倫斯基 烏克蘭 拜登

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