烏克蘭限縮役男出境 美：雙重國籍去了恐走不了

烏克蘭邊防人員在西部利維夫地區的鐵路出境檢查站，整理烏克蘭護照。（路透）

烏克蘭 官員及美國駐烏克蘭大使館近日證實，烏克蘭政府進一步限縮役齡男性國民出境條件，往後烏克蘭男性公民在絕大多數情況下都無法出境，就算有其他國家的永久居留權也一樣；美國使館提醒具有烏克蘭公民身分的自家國民「不要踏入烏克蘭」，以免去了就出不來了。

綜合媒體報導，美國駐基輔使館周二發布聲明表示：「6月1日起，烏克蘭刪除了容許一部分18到60歲的烏克蘭男性公民出境的『外國居留權』例外條款。」

烏克蘭邊境衛隊發言人德姆琴科也證實，烏克蘭不僅不承認雙重國籍，且往後擁有其他國家永久居留權的男性公民，也不再能任意出境。

美國使館因此警告具有美國公民 身分的烏克蘭人，如果他們不想要永遠留在烏克蘭的話，現在就不該踏入，否則恐怕就再也走不了了。

烏克蘭為了解決軍隊人力短缺問題，之前已將動員年限從27歲下調到25歲；而這些擁有國外居留權的烏克蘭國民，會與其他烏克蘭役齡男子面臨同樣的出國限制，除非有健康因素或是經過政府批准，否則一律禁止離境。

另據中時新聞網報導，俄羅斯 最近正進行大規模稅制改革，為了讓總統普亭能在經濟制裁、通貨膨脹和鉅額戰爭成本等經濟壓力下，得以增加軍事開支。

俄羅斯打算用累進稅率，取代目前13%的統一稅率。2020年，俄國政府對年收入超過500萬盧布（約5.6萬美元）的收入者，徵收15%的稅，但新擬議措施將降低門檻，對收入介於240萬盧布（約2.7萬美元）至500萬盧布之間的納稅人徵收15%的稅；而年收超過5000萬盧布（約56萬美元）的稅率更將高達22%。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫說：「新政策只會影響那些高收入的人，不會影響大多數公民」。不過俄羅斯社會企業家和反對派政治活動家米尼亞洛說，目前增稅主要影響的是中產階級，這對政權有利，「這些變化將從公民手中榨取更多的錢」，他也提到，稅收增加是政府耗盡資金的後果，他們正在尋找新方式來贊助戰爭。

另外，在傳出法國可能派遣軍事訓練人員到烏克蘭後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫日前在非洲訪問之際表示，赴烏克蘭訓練烏軍的任何法國軍事教官，都將成為俄羅斯武裝部隊的「合法目標」。