我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一覺醒來成全球第13大富豪 黃仁勳對身價暴漲這樣說

灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

烏克蘭限縮役男出境 美：雙重國籍去了恐走不了

編藝中心╱綜合5日電
烏克蘭邊防人員在西部利維夫地區的鐵路出境檢查站，整理烏克蘭護照。（路透）
烏克蘭邊防人員在西部利維夫地區的鐵路出境檢查站，整理烏克蘭護照。（路透）

烏克蘭官員及美國駐烏克蘭大使館近日證實，烏克蘭政府進一步限縮役齡男性國民出境條件，往後烏克蘭男性公民在絕大多數情況下都無法出境，就算有其他國家的永久居留權也一樣；美國使館提醒具有烏克蘭公民身分的自家國民「不要踏入烏克蘭」，以免去了就出不來了。

綜合媒體報導，美國駐基輔使館周二發布聲明表示：「6月1日起，烏克蘭刪除了容許一部分18到60歲的烏克蘭男性公民出境的『外國居留權』例外條款。」

烏克蘭邊境衛隊發言人德姆琴科也證實，烏克蘭不僅不承認雙重國籍，且往後擁有其他國家永久居留權的男性公民，也不再能任意出境。

美國使館因此警告具有美國公民身分的烏克蘭人，如果他們不想要永遠留在烏克蘭的話，現在就不該踏入，否則恐怕就再也走不了了。

烏克蘭為了解決軍隊人力短缺問題，之前已將動員年限從27歲下調到25歲；而這些擁有國外居留權的烏克蘭國民，會與其他烏克蘭役齡男子面臨同樣的出國限制，除非有健康因素或是經過政府批准，否則一律禁止離境。

另據中時新聞網報導，俄羅斯最近正進行大規模稅制改革，為了讓總統普亭能在經濟制裁、通貨膨脹和鉅額戰爭成本等經濟壓力下，得以增加軍事開支。

俄羅斯打算用累進稅率，取代目前13%的統一稅率。2020年，俄國政府對年收入超過500萬盧布（約5.6萬美元）的收入者，徵收15%的稅，但新擬議措施將降低門檻，對收入介於240萬盧布（約2.7萬美元）至500萬盧布之間的納稅人徵收15%的稅；而年收超過5000萬盧布（約56萬美元）的稅率更將高達22%。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫說：「新政策只會影響那些高收入的人，不會影響大多數公民」。不過俄羅斯社會企業家和反對派政治活動家米尼亞洛說，目前增稅主要影響的是中產階級，這對政權有利，「這些變化將從公民手中榨取更多的錢」，他也提到，稅收增加是政府耗盡資金的後果，他們正在尋找新方式來贊助戰爭。

另外，在傳出法國可能派遣軍事訓練人員到烏克蘭後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫日前在非洲訪問之際表示，赴烏克蘭訓練烏軍的任何法國軍事教官，都將成為俄羅斯武裝部隊的「合法目標」。

烏克蘭 俄羅斯 美國公民

上一則

以哈停火協議再陷僵局 以色列：估1/3人質已死亡

下一則

馬斯克「星鏈」深入亞馬遜 原民「迷網」不狩獵、不耕種

延伸閱讀

澤倫斯基抨擊中國後 中烏舉行副外長層級磋商

澤倫斯基抨擊中國後 中烏舉行副外長層級磋商
普亭警告：不排除動用核武 也可能向他國供應武器攻擊西方

普亭警告：不排除動用核武 也可能向他國供應武器攻擊西方
拜登不排除動用美軍軍力 白宮重申一中政策沒變

拜登不排除動用美軍軍力 白宮重申一中政策沒變
新聞評論／拜登回到「戰略模糊」基本盤 暗示不會直接派兵到台灣

新聞評論／拜登回到「戰略模糊」基本盤 暗示不會直接派兵到台灣

熱門新聞

日本佳子公主（中）在希臘雅典官邸，會見希臘總理希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與其妻子。（路透）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44
英國凱特王妃（Kate Middleton）在3月宣布罹癌之前，過去常和夫婿威廉王子一起執行王室公務。（取材自Instagram）

凱特妃養病 威廉陪伴上街購物 買了巧克力

2024-06-01 02:21
烏克蘭總統澤倫斯基表示，中國正努力阻止其他國家參加烏克蘭和平峰會。中國當局以俄羅斯未受邀為由，曾公開批評本月將在瑞士舉行的這場和平峰會。(美聯社)

烏克蘭和平峰會在即 澤倫斯基控中國阻止他國參加

2024-06-02 09:01

超人氣

更多 >
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了
自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了

自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了