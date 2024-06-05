我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾議院多數黨鹿死誰手 取決於美墨邊境五個選區

手掌大「喬羅蜘蛛」 今夏恐入侵紐約都會區

烏軍戰車兵狠批美援「艾布蘭戰車」缺陷 美退役將領怒斥：胡說

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯民眾5月1日圍觀陳列於莫斯科的擄獲美製M1艾布蘭戰車。（歐新社）
俄羅斯民眾5月1日圍觀陳列於莫斯科的擄獲美製M1艾布蘭戰車。（歐新社）

烏克蘭戰車兵日前接受CNN獨家訪問時，批評美國軍援的M1艾布蘭主力戰車有一系列弱點與缺陷，引來美國陸軍退役中將赫特林（Mark Hertling）反擊，斥責烏軍戰車兵的經驗談是「胡說」。

商業內幕5日報導，曾任美國歐洲陸軍司令的赫特林本身就是戰車兵出身，日前以CNN軍事分析師身分上節目時，應主播要求回應該報導時表示，烏軍戰車兵提起的一些現象，像是儀器上的凝結水珠等等，「都是在胡說」。

赫特林認為，艾布蘭戰車是為歐戰打造，而且考慮到了前蘇聯紅軍的威脅，也駁斥了烏軍戰車兵收到彈藥類型不對的說法；烏軍戰車兵告訴CNN，他們操作的艾布蘭戰車曾對準一棟房子開砲17發，仍無法將其打垮。

赫特林表示，「我曾在這些裝甲車內開火，而且這輩子都是戰車兵，我知道一個事實，這個戰車組不是沒有選擇正確的武器系統，就是沒有把他們的戰車維護好」。

赫特林說，他在歐洲的艾布蘭戰車部隊度過30年軍旅生涯，沒有碰過烏軍士兵描述的問題。他表示，這些烏軍只是因為戰車拋錨而抱怨，有些心懷不滿的戰車兵有時會為了軍械未能發揮作用而給出各式各樣理由。

赫特林指出，雖然如此，艾布蘭戰車「不是送給烏克蘭的最好戰車，因為維護是個挑戰，必須擁有受過良好培訓的戰車組」，但「烏克蘭持續索取這些戰車，儘管他們知道必須進行高標準維護才能保持戰車運轉」。

烏克蘭

上一則

避險基金天王達里歐：台海近期開戰機率低 但一中政策無法永遠持續

下一則

諾曼第登陸80周年 拜登抵法演說將強調抵抗獨裁

延伸閱讀

首用美製武器襲俄境內 烏軍出動海馬斯火箭系統攻擊貝爾哥羅德州

首用美製武器襲俄境內 烏軍出動海馬斯火箭系統攻擊貝爾哥羅德州
官員：拜登助烏軍捍衛哈爾科夫 允用美武器襲俄境內

官員：拜登助烏軍捍衛哈爾科夫 允用美武器襲俄境內
烏軍戰車兵向CNN透露艾布蘭戰車一系列弱點與缺陷

烏軍戰車兵向CNN透露艾布蘭戰車一系列弱點與缺陷
才坦承空襲是錯誤 以戰車開進拉法 美籲保護平民未要求停火

才坦承空襲是錯誤 以戰車開進拉法 美籲保護平民未要求停火

熱門新聞

日本佳子公主（中）在希臘雅典官邸，會見希臘總理希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與其妻子。（路透）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）的一名中國籍女性員工A某，4月底因涉嫌向中國華為洩露有關降低晶片不良率的核心技術資料被捕，且被檢方起訴，目前正接受法院審理。。路透

SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為 被送法辦

2024-05-28 10:45
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場