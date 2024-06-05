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諾曼第登陸80年 200老兵返舊地 俄烏戰考驗西方團結

編譯中心／綜合4日電
英國諾曼第退伍軍人4日在法國諾曼第海岸附近的聖米歇爾山渡輪上敬獻花圈，紀念諾曼第登陸中未能上岸的士兵、水手和飛行。（美聯社）
英國諾曼第退伍軍人4日在法國諾曼第海岸附近的聖米歇爾山渡輪上敬獻花圈，紀念諾曼第登陸中未能上岸的士兵、水手和飛行。（美聯社）

6月6日是扭轉二戰情勢的諾曼第登陸（D-Day）80周年，西方多國領導人將在法國北部諾曼第海岸的海灘上舉行紀念活動。今年紀念活動預計將有約200名二戰退伍軍人出席，他們已年屆90多歲，部分更超過100歲。一批美國二戰老兵已乘坐包機抵達法國，準備出席紀念活動。在俄烏衝突持續逾兩年仍未平息下，歐洲正被戰火陰霾籠罩，西方國家的團結備受考驗。

約24名曾參與登陸的老兵4日隨一支小型船隊自英格蘭朴茨茅斯出發，航向80年前他們為解放法國而戰的諾曼第海灘。路透報導，這趟特別的航程是英國慶祝諾曼第登陸80周年的一部分。當年有超過15萬名同盟國軍人登陸法國北部，最終將德國納粹軍隊趕出法國，為西線戰事取得勝利。

98歲老兵海伊（Ken Hay）在裝飾有海事旗幟的「聖米歇爾山號」（Mont St Michel）渡輪上告訴英國廣播公司（BBC）：「這是非常特別的一天。」

渡輪預計在航向法國途中關掉引擎，舉行敬獻花圈儀式紀念那些沒有成功上岸的人。99歲的老兵鄧奈特（John Dennett）告訴BBC，他相當期待接下來幾天舉行的紀念儀式。年紀介於97至103歲高齡之間，許多老兵在外套翻領別上軍事獎章，拄著拐杖或坐著輪椅出席活動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、英國國王查理三世（King Charles）與王儲威廉王子（Prince William）也預計出席相關活動。

香港文匯報報導，當西方領導人向二戰老兵致敬時，他們卻心繫已持續兩年多的俄烏衝突。俄烏衝突持續考驗西方國家的團結，馬克宏早前表示不排除向烏派遣軍隊的可能性，這一立場讓一些歐盟盟友感到不安。

法國已邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）出席紀念活動，反而以俄羅斯對烏發動軍事行動為由，未有邀請俄總統普亭（Vladimir Putin）或其他官員出席，試圖顯示西方與烏克蘭團結一致。然而諾曼第登陸紀念活動的主辦單位4月卻宣布，雖然普京是「不受歡迎人物」，但俄羅斯部分官員將獲得邀請，以表彰蘇聯在二戰時的犧牲和貢獻。此舉讓西方國家措手不及，據報惹惱部分對於向俄發出邀請感到不自在的盟友，有美方官員更透露，白宮對此並不高興。最終法國決定不邀請任何俄方官員。

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