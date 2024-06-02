我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無辜路人勸架未果反中槍 曼哈頓地鐵再爆槍擊案

34項罪名在身恐坐牢 川普：我OK

澤倫斯基：若強迫烏克蘭談和 川普將成魯蛇總統

中央社／倫敦2日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基接受英國「衛報」專訪時說，若美國前總統川普今年再度贏得總統大選，並強迫烏克蘭接受糟糕、不公正的和平協議，則川普恐成為「魯蛇總統」（loser president），美國將不再是世界領導者。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭。川普曾形容俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是「天才」，並稱普亭對烏克蘭發動侵略十分「高明」。川普後來數次宣稱自己有辦法在24小時內結束俄烏戰爭。

「衛報」（The Guardian）近日在基輔專訪澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），今天刊登報導。

美國11月舉行總統大選，現任總統拜登很有可能再度與川普對決。澤倫斯基說，若勝選，川普有可能會切斷美國對烏克蘭的各項支援，包括武器和金援，甚至與基輔的夥伴們談條件，要他們停止向烏克蘭供應重要軍備。

雖然這樣的情況不一定會成真，但一旦發生，對美國的世界地位勢必造成嚴峻後果。澤倫斯基預測，即便川普成功斡旋了以結束戰爭為目標的協議，普亭也會違反協議，而所謂的停火不過是陷阱。

在透過停火為自己爭得喘息空間後，普亭將再接再厲、更進一步。澤倫斯基說，川普將因此蒙羞，在世人眼中顯得無能。

澤倫斯基強調，相較於川普個人，更重要的是美國的制度體系將變得十分脆弱。美國將不再是世界領導者，在國際間的影響力將相當於零。眼見華府不再是重量級玩家，威權國家及其領導人將紛紛投入賽局，效仿普亭。

另一方面，澤倫斯基2日出席在新加坡舉行的國際安全事務論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），在場邊記者會回應數家媒體與中國有關的提問時，發言明顯較以往直白、強硬。

由烏克蘭推動的烏克蘭和平峰會將於本月中旬在瑞士舉行。澤倫斯基說，俄羅斯正利用中國在亞太區域的影響力、利用中國外交官，說服、施壓各國不要出席，以竭盡所能破壞和平峰會。

澤倫斯基連說數次「令人遺憾」、「十分不幸」，「像中國這樣強大的獨立國家竟成為普亭手中的工具」。

他指出，有中國支持俄羅斯，戰爭將持續更久，而中國不能一邊聲稱支持烏克蘭主權和領土完整，一邊支持侵略者。這是「戰略錯誤」，也意味中國支持戰爭，而非和平。

拜登尚未應允出席和平峰會。有媒體詢問，在美、中兩大強權領導人缺席的情況下，和平峰會是否將效果有限。澤倫斯基說，至今天為止，已有106個國家證實將派代表出席，美國也將有高階代表出席，且鼓勵其他國家參與，這與中國的立場非常不同。

澤倫斯基說，中國不僅不會有任何代表參加，更遊說其他國家不要參加。此外，他在新加坡期間未能與任何中方代表會晤，儘管烏方已多次請求會見中國不同層級的代表。

他坦言，烏克蘭沒有與中國接觸的有力管道，因為「中國方面不想要」。同時，澤倫斯基說，他希望能與中國國家主席習近平會面，他相信雙方有許多值得討論的議題，包括貿易。

澤倫斯基去年4月曾與習近平通話。澤倫斯基今天說，習近平當時承諾不會向俄羅斯提供武器，但如今來自不同情報機關，包括來自烏克蘭情報機關的各項跡證顯示，有些東西透過某種方式、借助於某些管道，「經由中國」（via China）流入俄羅斯市場。

澤倫斯基指出，有些俄羅斯武器的組成部分「來自中國」（from China），但他說他必須提到，「有些東西是來自其他國家」。

澤倫斯基強調，他這麼說不意味有些國家是有意識地將這些東西賣給俄羅斯，以便俄羅斯的飛彈可以攻擊烏克蘭。不過，只要掌握相關情資，關於特定產品無論是來自世界何處、如何規避制裁進入俄羅斯市場，烏克蘭都會與盟友夥伴分享資訊，以利他們採取措施阻止這樣的轉運，「我們正為此奮鬥」。

許多分析將烏克蘭與台灣面對的安全威脅類比。現場有媒體詢問，在這個脈絡下、以及考量中國對俄羅斯的支持，烏克蘭是否考慮檢討「一中政策」。澤倫斯基在回應該媒體其他問題之餘，未回應「一中」相關提問。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

上一則

抓住民眾不滿情緒 疫情、戰爭引爆民怨 歐洲議會選舉極右翼趁勢崛起

延伸閱讀

川普封口費案被定罪 風暴女打破沉默：他應入獄

川普封口費案被定罪 風暴女打破沉默：他應入獄
烏克蘭和平峰會在即 澤倫斯基控中國阻止他國參加

烏克蘭和平峰會在即 澤倫斯基控中國阻止他國參加
川普有罪／誓言上訴 律師：川普將會競選到底

川普有罪／誓言上訴 律師：川普將會競選到底
川普有罪／共和黨、挺川者喊「政治獵巫」大選恐會更醜陋

川普有罪／共和黨、挺川者喊「政治獵巫」大選恐會更醜陋

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
日本佳子公主（中）在希臘雅典官邸，會見希臘總理希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與其妻子。（路透）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

2024-05-25 11:03
韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）的一名中國籍女性員工A某，4月底因涉嫌向中國華為洩露有關降低晶片不良率的核心技術資料被捕，且被檢方起訴，目前正接受法院審理。。路透

SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為 被送法辦

2024-05-28 10:45
英國凱特王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象。圖為凱特去年5月22日出席倫敦雀兒喜花卉園藝展畫面。(新華社)

抗癌凱特增加外出走動 肯辛頓宮曝被加油信淹沒

2024-05-28 01:30

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」

白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
「地表最穩定商品」好市多宣布1.5元熱狗套餐不漲價

「地表最穩定商品」好市多宣布1.5元熱狗套餐不漲價