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罕見公開指責 澤倫斯基控中國「提供國防支援」：幫助俄擾亂和平峰會

編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基今天出席香格里拉對話表示，若中國支持俄羅斯，戰爭將持續更長時間，對整個世界和中國而言都是不利的。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基今天出席香格里拉對話表示，若中國支持俄羅斯，戰爭將持續更長時間，對整個世界和中國而言都是不利的。（美聯社）

政治新聞網站Politico報導，烏克蘭總統澤倫斯基罕見公開指責中國，指控他們幫助俄羅斯阻撓本月在瑞士舉行的和平峰會。

澤倫斯基2日在新加坡香格里拉對話論壇發表演說後的一場記者會表示：「俄國利用中國在該地區的影響力，也利用中國外交官，竭盡全力擾亂和平峰會。」

Politico指出，在多年來小心翼翼地試圖討好中方，以將其脫離與俄「無限的」友誼後，澤倫斯基罕見公開指責中國。他的挫折感似乎在新加坡爆發了。他表示，烏克蘭有證據顯示，中國協助俄國在戰爭所付出的努力。儘管事實上，中國國家主席習近平在一年前的一通電話中向澤倫斯基承諾，中方不會介入俄烏戰爭。

澤倫斯基說：「我們不期望來自中國的軍事援助。我們從未要求他們這麼做……但我們不期望中國提供俄國國防支援。這就是我們和中國領導人在通話中討論的事。他向我們保證會退居一旁，不會援助俄國武器。如今，有情報顯示，有些東西以某種方式透過中國進入俄國市場……俄國武器部件來自中國。」

不過，中國國防部長董軍2日稍早堅稱，中方沒有協助俄國總統普亭在戰爭的所作所為。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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