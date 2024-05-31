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俄羅斯1天造彈逾萬枚 歐援烏砲彈採購計畫苦追

編譯中心／綜合30日電
俄羅斯烏拉爾運輸與機械工業公司（Uraltransmash）位於中部烏拉爾（Urals）的砲彈與武器系統製造廠。（美聯社）
俄羅斯烏拉爾運輸與機械工業公司（Uraltransmash）位於中部烏拉爾（Urals）的砲彈與武器系統製造廠。（美聯社）

俄烏久戰不下，西方盟國協調從非北約國家購買彈藥援烏。然而，代表購買彈藥的捷克當局表示，俄羅斯在國際市場上購買砲彈的能力勝過西方國家，並警告西方國家對軍火商付款如有延宕，可能導致數百萬發彈藥被送往莫斯科而非基輔。此外，這些砲彈近半品質不穩定，還須近一步加工。

據中時新聞網報導，捷克境內最大彈藥供應「捷克斯洛伐克集團」（CSG），代表捷克政府向非洲和亞洲等地購得砲彈。然而，由於價格上漲和品質問題，捷克收到的炮彈，近一半無法按原定計畫迅速運往烏克蘭

CSG總裁司特南（Michal Strnad）指出，對於某些炮彈，CSG不得不從自己的生產得砲彈中來抽換，「（砲彈）每周價格都在上漲，零件問題也很大。這不是一項容易的工作。」

司特南表示，歐洲彈藥製造商的排單已經排到了8年後，即使「我們所有人都在增加產能」。他說，即使在烏克蘭戰爭現在結束的情況下，「我們也將面臨巨大的工作量，以補充北約國家的戰略庫存。」

因為歐洲沒有多餘的彈藥或生產能力，烏克蘭戰爭使得在北約國家外購有限數量砲彈的價格飆升，捷克政府官員托馬斯：「確實時有產能，但都不在歐洲。我們正在與俄羅斯競爭（國際市場上）數百萬發彈藥……唯一需要的是相應的資金。」

在烏克蘭疾呼彈藥即將用盡，力促盟友支援之際，全球諮詢公司貝恩策略顧問（Bain & Company）所提供的相關數據顯示，俄羅斯軍火工業每天可生產1萬2320枚砲彈，每枚製造成本約為1000美元。加起來俄羅斯每月共生產37.5萬枚砲彈，而每年可生產驚人的450萬枚砲彈。事實上，俄方造彈的速度比基輔西方盟友快了約3倍，但成本卻只有1/4。

前線的烏克蘭士兵說，他們每向俄羅斯陣地發射1枚砲彈，俄軍就能以約5枚砲彈反擊。烏克蘭部隊說，雖然困難重重，但他們已變得很擅長設法彈無虛發。

此外，俄羅斯財政部日前表示，俄羅斯正打算提高對高所得者稅收，並將企業稅從20%提高到25%，以爭取更多收入來資助在烏克蘭的軍事攻勢。

根據「國際傳真社」（Interfax）引述財政部的計算結果報導，此次加稅每年將籌措約2.6兆盧布（290億美元）的財源。

烏克蘭 俄羅斯 北約

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