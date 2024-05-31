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美軍分析證實 俄羅斯在烏克蘭戰爭使用北韓飛彈

中央社華盛頓30日綜合外電報導
圖為受到俄羅斯轟炸的烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區。(路透)
圖為受到俄羅斯轟炸的烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區。(路透)

根據30日發布的非機密報告摘要，美國國防部情報單位指出，由碎片圖像分析證實，俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中確有使用北韓飛彈。

路透社報導，國防情報局（DIA）所做結論符合美國的判斷，即北韓領導人金正恩去年9月與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）罕見舉行峰會後，俄羅斯已獲得北韓彈道飛彈與砲彈。

國防情報局的報告顯示各個角度的北韓固體燃料短程彈道飛彈外觀，將北韓官方媒體發布的圖像與今年1月在烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區飛彈碎片的其他圖像進行分析比較。

國防情報局聲明指出：「分析證實俄羅斯在侵略烏克蘭戰爭中，使用北韓製造的彈道飛彈。烏克蘭各地都有發現北韓彈道飛彈的碎片。」

俄羅斯駐華府大使館及北韓駐紐約聯合國代表團未立即回應記者的置評請求。

外界指控北韓將武器轉移給俄羅斯用以侵略烏克蘭，對此莫斯科和平壤一概否認。

烏克蘭國家檢察官本月稍早表示，他們已檢查俄羅斯去年12月底至今年2月底間發射約50枚北韓彈道飛彈中的21枚飛彈碎片，以評估俄羅斯與北韓合作造成的威脅程度。

北韓飛彈雖僅占俄羅斯攻擊烏克蘭所用武器的一小部分，但這已讓南韓和美國等國家感到警戒，因為這可能預示著聯合國安理會常任理事國間近20年來關於防止平壤擴大核子和彈道飛彈計畫的共識已經結束。

除了提供北韓測試飛彈的機會外，俄羅斯也採取一些舉動，讓聯合國更難以監控2006年對北韓施加的制裁措施。

俄羅斯上個月否決聯合國制裁監察員的年度展期，這個專家小組15年來一直監督聯合國對北韓制裁的執行情況。

在任務授權到期前幾天，這個專家小組提交報告，首度證實在違反聯合國制裁下，北韓製造的火星-11型（Hwasong-11）彈道飛彈攻擊了烏克蘭的哈爾科夫市。

北韓 俄羅斯 烏克蘭

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