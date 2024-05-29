我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

戰火下房市旺 烏克蘭去年購屋增7成 1主因造成

編譯中心／綜合28日電
俄烏戰火仍持續，但據統計，烏克蘭去年購屋量大增7成。圖為日前被俄羅斯俘虜的烏軍親友在基輔獨立廣場舉行集會，呼籲當局尋找並遣返被俄囚禁的親屬。（歐新社）
俄烏戰火仍持續，但據統計，烏克蘭去年購屋量大增7成。圖為日前被俄羅斯俘虜的烏軍親友在基輔獨立廣場舉行集會，呼籲當局尋找並遣返被俄囚禁的親屬。（歐新社）

儘管烏克蘭還處於戰爭狀態，不過房市依舊暢旺，根據最新統計，去年房地產成交量，比開戰初期，足足增加了七成，主要集中在首都基輔跟烏克蘭西部地區；此外，烏克蘭總統澤倫斯基27日造訪西班牙馬德里時呼籲西方，「用一切手段」逼俄羅斯和平談判。俄羅斯攻勢持續推進之際，西班牙承諾對烏克蘭提供10億歐元軍援。

俄烏戰大多集中在烏東地區，CNA報導稱，「光今年1月就有超過25萬棟房屋和公寓，因為遭俄軍攻擊損毀。」隨著前線居民逃亡，越多人來到曾遭俄軍蹂躪的基輔郊區伊爾平和布查定居，這裡有不少新建案就快完工，也炒熱一波房市。

奧德薩移居民眾Denys Bazilevych：「家鄉不斷遭砲轟，基於安全考量決定要搬到基輔，儘管這裡也危險但相對安全。」

官方統計，過去一年有超過40萬筆房產和土地買賣成交，比開戰第一年多七成，開發商表示，新建案數量正回復到戰前一半水準，而且會比原本設計得更安全，「為了符合新的建築規範，現在規定住宅都要有防空洞。」

新建案為符合政府規定蓋的防空洞，推翻往常給人的陰暗印象，號稱還能有良好網路能工作，以及舒適孩童房，房產經紀人則補充，西方大力金援戰後重建，也是刺激買氣的原因。

值得注意的是，九成屋主反倒不為房屋投保，基輔經濟學院報告指出，因為現在民眾普遍認為，烏克蘭戰後損失都該由俄羅斯賠償。

另一方面，澤倫斯基與西班牙總理桑傑士舉行聯合記者會時表示：「我們需要加強與合作夥伴的共同努力，才能達成更多，透過一切手段，逼迫俄羅斯達成和平。」

澤倫斯基28日訪問葡萄牙時 ，敦促世界各國持續關注俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，他還說，出現任何厭煩的跡象，都會落入俄國總統普亭的圈套。

中央社引述法新社報導，俄烏戰爭已進入第3年，基輔當局面臨西方重要軍事援助的多次延宕，澤倫斯基正促請他的盟邦不要讓烏克蘭在全球議題上被忽視。

澤倫斯基說：「全世界不能厭煩此事，這對烏克蘭人來說非常重要…全世界知道不能對侵略者發動的戰爭感到厭倦；否則就不會有正義，否則世界會有變化，否則世界會被普亭這樣的人改變。」

澤倫斯基造訪葡萄牙期間，基輔和里斯本當局還簽署了一項安全合作協議。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

延伸閱讀

俄國續侵略烏克蘭 澤倫斯基籲全球關注不應厭倦

俄國續侵略烏克蘭 澤倫斯基籲全球關注不應厭倦
比利時和烏克蘭簽安全協議 包括交付基輔30架F16

比利時和烏克蘭簽安全協議 包括交付基輔30架F16
西班牙史上最大對外軍援 提供烏11億元軍備

西班牙史上最大對外軍援 提供烏11億元軍備
西班牙迎澤倫斯基簽防衛協議 允提供10億歐元軍援

西班牙迎澤倫斯基簽防衛協議 允提供10億歐元軍援

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

2024-05-25 11:03
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
日本傳奇大胃王小林尊，攝於2019年。小林尊在Netflix的新紀錄片《飲食健康知多少：胃腸道祕辛》宣布退休。美聯社

征戰大胃王比賽20年吃壞身體 日本傳奇小林尊宣布退休

2024-05-22 12:31
一位女老師不堪壓力發生外遇，但事件曝光後感到相當後悔。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）

女師壓力大訴苦老公又不聽 搭上體育老師卻被抓包後悔了

2024-05-24 20:00

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費