戰火下房市旺 烏克蘭去年購屋增7成 1主因造成

俄烏戰火仍持續，但據統計，烏克蘭去年購屋量大增7成。圖為日前被俄羅斯俘虜的烏軍親友在基輔獨立廣場舉行集會，呼籲當局尋找並遣返被俄囚禁的親屬。（歐新社）

儘管烏克蘭 還處於戰爭狀態，不過房市依舊暢旺，根據最新統計，去年房地產成交量，比開戰初期，足足增加了七成，主要集中在首都基輔跟烏克蘭西部地區；此外，烏克蘭總統澤倫斯基 27日造訪西班牙馬德里時呼籲西方，「用一切手段」逼俄羅斯 和平談判。俄羅斯攻勢持續推進之際，西班牙承諾對烏克蘭提供10億歐元軍援。

俄烏戰大多集中在烏東地區，CNA報導稱，「光今年1月就有超過25萬棟房屋和公寓，因為遭俄軍攻擊損毀。」隨著前線居民逃亡，越多人來到曾遭俄軍蹂躪的基輔郊區伊爾平和布查定居，這裡有不少新建案就快完工，也炒熱一波房市。

奧德薩移居民眾Denys Bazilevych：「家鄉不斷遭砲轟，基於安全考量決定要搬到基輔，儘管這裡也危險但相對安全。」

官方統計，過去一年有超過40萬筆房產和土地買賣成交，比開戰第一年多七成，開發商表示，新建案數量正回復到戰前一半水準，而且會比原本設計得更安全，「為了符合新的建築規範，現在規定住宅都要有防空洞。」

新建案為符合政府規定蓋的防空洞，推翻往常給人的陰暗印象，號稱還能有良好網路能工作，以及舒適孩童房，房產經紀人則補充，西方大力金援戰後重建，也是刺激買氣的原因。

值得注意的是，九成屋主反倒不為房屋投保，基輔經濟學院報告指出，因為現在民眾普遍認為，烏克蘭戰後損失都該由俄羅斯賠償。

另一方面，澤倫斯基與西班牙總理桑傑士舉行聯合記者會時表示：「我們需要加強與合作夥伴的共同努力，才能達成更多，透過一切手段，逼迫俄羅斯達成和平。」

澤倫斯基28日訪問葡萄牙時 ，敦促世界各國持續關注俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，他還說，出現任何厭煩的跡象，都會落入俄國總統普亭的圈套。

中央社引述法新社報導，俄烏戰爭已進入第3年，基輔當局面臨西方重要軍事援助的多次延宕，澤倫斯基正促請他的盟邦不要讓烏克蘭在全球議題上被忽視。

澤倫斯基說：「全世界不能厭煩此事，這對烏克蘭人來說非常重要…全世界知道不能對侵略者發動的戰爭感到厭倦；否則就不會有正義，否則世界會有變化，否則世界會被普亭這樣的人改變。」

澤倫斯基造訪葡萄牙期間，基輔和里斯本當局還簽署了一項安全合作協議。