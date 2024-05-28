我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨8月全代會前 先通過提名拜登

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

普亭警告：若允許烏克蘭用西方武器打擊俄境內 恐爆全球衝突

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭。(美聯社)
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前提議，應允許烏克蘭以西方武器打擊俄境內。對此，俄羅斯總統普亭28日警告這是在「玩火」，稱將導致嚴重後果，更可能引發全球衝突。

史托騰柏格日前接受「經濟學人」（The Economist）專訪時提議，北約盟友有必要考慮解除對烏克蘭使用西方軍援武器的限制，允許烏方以相關武器打擊俄羅斯境內軍事目標，部分歐洲北約成員國表示支持，但美國並不支持。

路透報導，剛結束訪問烏茲別克斯坦的普亭在首都塔什干表示，（緊張）局勢持續升級可能導致嚴重的後果，「如果這些嚴重後果發生在歐洲，考慮到我們在戰略武器的平等，美國會有什麼反應」，「很難說，他們想要全球衝突嗎？」

普亭表示，如果烏克蘭對俄羅斯進行遠程武器打擊，將需要仰賴西方的衛星、情報和軍事協助，因此西方將直接參與其中，而把法國部隊送進烏克蘭，就是往全球衝突邁進一步。

普亭對北約成員國喊話，指出當中幾個小國領土小，人口又少，「應該要認清自己幾兩重」，「這是他們在討論要深入打擊俄羅斯領土前，應該考慮的因素之一。」

普亭 烏克蘭 俄羅斯

上一則

北韓發射偵察衛星失敗 金正恩罕見證實曝原因

延伸閱讀

普亭抵烏茲別克 新任期後第3度外訪

普亭抵烏茲別克 新任期後第3度外訪
路透：普亭願和談 條件是承認目前俄烏戰線

路透：普亭願和談 條件是承認目前俄烏戰線
普亭收到正式邀請 暌違24年將再訪北韓

普亭收到正式邀請 暌違24年將再訪北韓
普亭傳有意停火並承認目前前線 消息人士：他對澤倫斯基排除談判失望

普亭傳有意停火並承認目前前線 消息人士：他對澤倫斯基排除談判失望

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

2024-05-25 11:03
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
日本傳奇大胃王小林尊，攝於2019年。小林尊在Netflix的新紀錄片《飲食健康知多少：胃腸道祕辛》宣布退休。美聯社

征戰大胃王比賽20年吃壞身體 日本傳奇小林尊宣布退休

2024-05-22 12:31
一位女老師不堪壓力發生外遇，但事件曝光後感到相當後悔。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）

女師壓力大訴苦老公又不聽 搭上體育老師卻被抓包後悔了

2024-05-24 20:00

超人氣

更多 >
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…