普亭警告：若允許烏克蘭用西方武器打擊俄境內 恐爆全球衝突

俄羅斯總統普亭。(美聯社)

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前提議，應允許烏克蘭 以西方武器打擊俄境內。對此，俄羅斯 總統普亭 28日警告這是在「玩火」，稱將導致嚴重後果，更可能引發全球衝突。

史托騰柏格日前接受「經濟學人」（The Economist）專訪時提議，北約盟友有必要考慮解除對烏克蘭使用西方軍援武器的限制，允許烏方以相關武器打擊俄羅斯境內軍事目標，部分歐洲北約成員國表示支持，但美國並不支持。

路透報導，剛結束訪問烏茲別克斯坦的普亭在首都塔什干表示，（緊張）局勢持續升級可能導致嚴重的後果，「如果這些嚴重後果發生在歐洲，考慮到我們在戰略武器的平等，美國會有什麼反應」，「很難說，他們想要全球衝突嗎？」

普亭表示，如果烏克蘭對俄羅斯進行遠程武器打擊，將需要仰賴西方的衛星、情報和軍事協助，因此西方將直接參與其中，而把法國部隊送進烏克蘭，就是往全球衝突邁進一步。

普亭對北約成員國喊話，指出當中幾個小國領土小，人口又少，「應該要認清自己幾兩重」，「這是他們在討論要深入打擊俄羅斯領土前，應該考慮的因素之一。」