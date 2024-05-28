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西班牙史上最大對外軍援 提供烏11億元軍備

編譯中心╱綜合27日電
烏克蘭總統澤倫斯基(左)、西班牙總理桑傑士(右)在馬德里簽署雙邊協議，西班牙將軍援烏克蘭10億歐元。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基(左)、西班牙總理桑傑士(右)在馬德里簽署雙邊協議，西班牙將軍援烏克蘭10億歐元。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基27日與西班牙總理桑傑士在西國首都馬德里簽署一份雙邊協議，當中西班牙承諾，今年將提供烏克蘭價值10億歐元(約11億美元)的軍事裝備，這是西班牙史上最大一筆對外軍援。

綜合美聯社和路透報導，這份協議主張應供應烏克蘭可用於地面、空中與海上作戰及其他用途的現代軍事裝備，以及「優先考量烏克蘭的關鍵能力需求」，並強調透過海事手段保護烏克蘭的糧食出口路線。但協議並未具陳細節。

西班牙「國家報」稍早報導，西班牙將承諾交給烏克蘭12枚美國製愛國者（Patriot）防空飛彈、19輛二手德國製豹2A4型（Leopard 2A4）戰車，以及一些其他的西班牙製武器，例如反無人機設備和彈藥等。

相關政府官員拒絕對國家報的報導置評。

桑傑士表示，烏克蘭請求盟邦提供愛國者飛彈發射器，雖然西班牙目前還不可能交付這項設備，但有關方面正在研究有多少這類發射器可供應給基輔。

西班牙在協議中並承諾協助烏克蘭提高國防工業產量，以及研究攜手進行相關製造的機會。雙方同意合作解決國防供應的瓶頸，同時避免有任何提供給烏克蘭的國防材料落入非法流通。

澤倫斯基與桑傑士會面前，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）在巴拉哈斯機場（Barajas Airport）親自迎接他，凸顯澤倫斯基來訪對西班牙的重要性。

另據紐約時報報導，為了破壞西方國家軍援烏克蘭的努力，俄羅斯軍事情報局（GRU）正增加在歐洲各地從事低階破壞，美國及其盟國正在追蹤這類數量漸增的祕密行動。

報導指出，這類多半是縱火或縱火未遂的低層次破壞行動，目標頗為廣泛，包括英格蘭的一間倉庫、波蘭的一家油漆工廠、拉脫維亞的住宅，以及最奇怪的—拉脫維亞的一家宜家家居（IKEA）分店。

歐美安全官員表示，這些看似隨機的小破壞，是俄羅斯企圖延緩西方對烏克蘭提供武器的行動之一，並且試圖營造歐洲愈來愈不挺烏的表象。官員表示，搞破壞的幕後主使是俄國軍情局。

不過，小破壞迄今並未中斷對烏克蘭的武器輸送，而且許多受害目標其實與烏戰並無直接關係。部分安全官員指出，俄國企圖藉此散播恐懼，迫使歐洲各國加強整個援烏武器供應鏈的安全，導致軍援烏克蘭的成本提高，並延緩武器輸送的速度。

美國前情報官員、現為智庫「新美國安全中心」研究員的肯達爾泰勒（Andrea Kendall-Taylor）指出，俄國搞小破壞的計畫可能旨在削弱歐洲挺烏決心，雖然縱火這類行動的效果令人質疑，但俄國的戰略是個個擊破，因此重點在於歐美攜手合作，共同應對這類破壞行動。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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