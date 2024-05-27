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西班牙迎澤倫斯基簽防衛協議 允提供10億歐元軍援

中央社馬德里27日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基(左)西班牙總理桑傑士在馬德里簽署雙邊協議。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基(左)西班牙總理桑傑士在馬德里簽署雙邊協議。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天與西班牙總理桑傑士在西國首都馬德里簽署一份雙邊協議，當中西班牙承諾，今年將提供烏克蘭價值10億歐元（約10.8億美元）的軍事裝備。

綜合美聯社和路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天來到馬德里與桑傑士（Pedro Sanchez）舉行會談。桑傑士在記者會上表示：「（現在要）大增我們（對烏克蘭）的支持，這比以往任何時候都更重要。」

這份協議主張應供應烏克蘭可用於地面、空中與海上作戰及其他用途的現代軍事裝備，以及「優先考量烏克蘭的關鍵能力需求」，並強調透過海事手段保護烏克蘭的糧食出口路線。但協議並未具陳細節。

西班牙「國家報」（El Pais）今天稍早報導，西班牙將承諾交給烏克蘭12枚美國製愛國者（Patriot）防空飛彈、19輛二手德國製豹2A4型（Leopard 2A4）戰車，以及一些其他的西班牙製武器，例如反無人機設備和彈藥等。

相關政府官員拒絕對國家報的報導置評。

桑傑士表示，烏克蘭請求盟邦提供愛國者飛彈發射器，雖然西班牙目前還不可能交付這項設備，但有關方面正在研究有多少這類發射器可供應給基輔。

桑傑士還說，西班牙已經正在提供烏克蘭飛彈，也正在評估是否交付替代的防空系統。

西班牙在協議中並承諾協助烏克蘭提高國防工業產量，以及研究攜手進行相關製造的機會。雙方同意合作解決國防供應的瓶頸，同時避免有任何提供給烏克蘭的國防材料落入非法流通。

澤倫斯基與桑傑士會面前，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）在巴拉哈斯機場（Barajas Airport）親自迎接他，凸顯澤倫斯基來訪對西班牙的重要性。

烏克蘭 澤倫斯基 德國

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