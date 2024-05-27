西班牙迎澤倫斯基簽防衛協議 允提供10億歐元軍援

烏克蘭總統澤倫斯基(左)西班牙總理桑傑士在馬德里簽署雙邊協議。(歐新社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天與西班牙總理桑傑士在西國首都馬德里簽署一份雙邊協議，當中西班牙承諾，今年將提供烏克蘭價值10億歐元（約10.8億美元）的軍事裝備。

綜合美聯社和路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天來到馬德里與桑傑士（Pedro Sanchez）舉行會談。桑傑士在記者會上表示：「（現在要）大增我們（對烏克蘭）的支持，這比以往任何時候都更重要。」

這份協議主張應供應烏克蘭可用於地面、空中與海上作戰及其他用途的現代軍事裝備，以及「優先考量烏克蘭的關鍵能力需求」，並強調透過海事手段保護烏克蘭的糧食出口路線。但協議並未具陳細節。

西班牙「國家報」（El Pais）今天稍早報導，西班牙將承諾交給烏克蘭12枚美國製愛國者（Patriot）防空飛彈、19輛二手德國 製豹2A4型（Leopard 2A4）戰車，以及一些其他的西班牙製武器，例如反無人機設備和彈藥等。

相關政府官員拒絕對國家報的報導置評。

桑傑士表示，烏克蘭請求盟邦提供愛國者飛彈發射器，雖然西班牙目前還不可能交付這項設備，但有關方面正在研究有多少這類發射器可供應給基輔。

桑傑士還說，西班牙已經正在提供烏克蘭飛彈，也正在評估是否交付替代的防空系統。

西班牙在協議中並承諾協助烏克蘭提高國防工業產量，以及研究攜手進行相關製造的機會。雙方同意合作解決國防供應的瓶頸，同時避免有任何提供給烏克蘭的國防材料落入非法流通。

澤倫斯基與桑傑士會面前，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）在巴拉哈斯機場（Barajas Airport）親自迎接他，凸顯澤倫斯基來訪對西班牙的重要性。