烏克蘭消息人士稱無人機襲俄國雷達 距離創紀錄

烏克蘭士兵操作無人機。(路透)

基輔當局的情報人士今天透露，烏克蘭 一架無人機昨天鎖定襲擊俄羅斯 奧倫堡州（Orenburg）奧爾斯克市（Orsk）的一座預警雷達設施，創下烏方無人機的最遠行動距離紀錄。

這位消息人士告訴路透，烏克蘭軍情機構昨天出動無人機發起攻擊，但並未說明這次襲擊是否造成任何損害。俄國 奧爾斯克市距離烏克蘭控制的最近領土約有1500公里遠。

烏克蘭一間媒體引述不具名消息人士的說法報導，這架無人機於昨天的攻擊任務中飛行1800公里。

莫斯科當局沒有立即針對此事發表評論。不過，俄國消息報（Izvestia）與其他當地媒體報導，一架無人機昨天墜落在奧倫堡州，沒有任何民用基礎設施遇襲。

核武大國俄羅斯擁有雷達網路，能用來偵測敵軍發射飛彈，有助於判斷國內是否受到核攻擊。

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）引述俄國航空太空軍（Aerospace Forces）司令的說法報導，已於2017年部署並啟用3座新型佛洛尼斯（Voronezh）先進預警雷達系統，其中1座位於奧倫堡州。

美國資助的自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）上週引用衛星影像報導，在一場未經證實的無人機襲擊後，俄國克拉斯諾達州（Krasnodar）阿馬維爾（Armavir）附近的佛洛尼斯-DM型預警雷達設施受損。但路透社無法獨自查核這項報導。

法新社報導，俄羅斯軍方今天表示，俄軍已經占領烏克蘭2座村莊，分別位於東部的頓內次克（Donetsk）地區和東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區。

俄羅斯國防部於每日簡報會議指出，俄軍已解放頓內茨克地區的內泰洛沃村（Netailove）和哈爾科夫地區的伊萬諾夫卡村（Ivanivka），這是俄軍過去幾週在烏克蘭戰場奪取領土的最新戰果。

根據法新社對於俄軍占領土地的計算，俄軍在哈爾科夫地區的斬獲是過去18個月來最為顯著。