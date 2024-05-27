烏戰和平峰會6月召開 澤倫斯基籲拜習出席
烏克蘭總統澤倫斯基26日呼籲美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平，勿缺席預定6月在瑞士召開的烏戰和平高峰會。另外，北約組織（NATO）秘書長史托騰柏格日前接受英國經濟學人專訪時表明，應解除對北約盟國援烏的武器，不得攻擊俄羅斯境內軍事目標的限制。
澤倫斯基在以英語錄製的影片中，懇請目前仍未確定參與這場全球和平峰會的世界領袖：拜登及習近平屆時出席，「請用兩位的個人領導地位與參與，支持這場峰會」。澤倫斯基還說，他想要俄國無法欺騙蒙蔽的領袖參加。
該峰會預定下月15日、16日在瑞士中部城市琉森一處奢華度假勝地舉行，由瑞士政府應基輔所請舉辦。瑞士政府已表示，共邀160個代表團與會，包括七大工業國集團（G7）、20國集團（G20）和金磚國家（BRICS）成員國，但俄國不會參加。
俄國總統普亭5月曾說，「（主辦單位）他們沒邀我們」。澤倫斯基在前述影片提到，已逾80國確認將與會。該影片在遭猛烈轟炸的烏東城市哈爾科夫廢墟前拍攝。
另外，已任秘書長達10年的史托騰柏格，罕見公開反駁北約最大也最重要的會員國美國政策。他在前述專訪要求西方國家應解除對它們援烏武器的若干使用禁令，能越過俄烏邊界打擊俄境目標。而這也是拜登目前堅持的政策底線，即對基輔設限，控制烏軍能用美援武器系統攻擊的範圍。
自俄烏前年2月開戰以來，基輔一直對烏軍無法用外援武器追擊俄境目標深感沮喪，只能仰賴烏克蘭國造的無人機，才能遂行此一目標，但其國產無人機的效用有限。尤其自10日起，俄軍突越過邊界展開大反擊，推進到距烏克蘭第二大城哈爾科夫僅32公里，更使基輔對西方友邦前述設限的憤怒沸騰。
美方理由一貫是希望避免促使普亭做出升級反應，特別是動用戰術核武。在法國總統馬克宏5月宣稱，考慮在烏境部署北約盟國部隊後，普亭不久就下令俄軍在盟國白俄羅斯實施核演習。但目前除了緊張升高，俄國的核威脅並未升級。
針對前述的解禁構想，史托騰柏格坦承存在使俄烏情勢升溫的風險。他並坦言，別指望在今夏於華府舉行的北約75周年峰會，就出現烏克蘭入會的重大進展。
另路透報導，烏克蘭官員表示，俄羅斯25日空襲烏國第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）一間人潮眾多的五金賣場，造成14死43傷。該市當天總共遭遇2起空襲。
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