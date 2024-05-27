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烏戰和平峰會6月召開 澤倫斯基籲拜習出席

編譯中心／綜合26日電
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲拜登總統及中國國家主席習近平出席下個月於瑞士舉行的烏克蘭和平峰會。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲拜登總統及中國國家主席習近平出席下個月於瑞士舉行的烏克蘭和平峰會。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基26日呼籲美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平，勿缺席預定6月在瑞士召開的烏戰和平高峰會。另外，北約組織（NATO）秘書長史托騰柏格日前接受英國經濟學人專訪時表明，應解除對北約盟國援烏的武器，不得攻擊俄羅斯境內軍事目標的限制。

澤倫斯基在以英語錄製的影片中，懇請目前仍未確定參與這場全球和平峰會的世界領袖：拜登及習近平屆時出席，「請用兩位的個人領導地位與參與，支持這場峰會」。澤倫斯基還說，他想要俄國無法欺騙蒙蔽的領袖參加。

該峰會預定下月15日、16日在瑞士中部城市琉森一處奢華度假勝地舉行，由瑞士政府應基輔所請舉辦。瑞士政府已表示，共邀160個代表團與會，包括七大工業國集團（G7）、20國集團（G20）和金磚國家（BRICS）成員國，但俄國不會參加。

俄國總統普亭5月曾說，「（主辦單位）他們沒邀我們」。澤倫斯基在前述影片提到，已逾80國確認將與會。該影片在遭猛烈轟炸的烏東城市哈爾科夫廢墟前拍攝。

另外，已任秘書長達10年的史托騰柏格，罕見公開反駁北約最大也最重要的會員國美國政策。他在前述專訪要求西方國家應解除對它們援烏武器的若干使用禁令，能越過俄烏邊界打擊俄境目標。而這也是拜登目前堅持的政策底線，即對基輔設限，控制烏軍能用美援武器系統攻擊的範圍。

自俄烏前年2月開戰以來，基輔一直對烏軍無法用外援武器追擊俄境目標深感沮喪，只能仰賴烏克蘭國造的無人機，才能遂行此一目標，但其國產無人機的效用有限。尤其自10日起，俄軍突越過邊界展開大反擊，推進到距烏克蘭第二大城哈爾科夫僅32公里，更使基輔對西方友邦前述設限的憤怒沸騰。

美方理由一貫是希望避免促使普亭做出升級反應，特別是動用戰術核武。在法國總統馬克宏5月宣稱，考慮在烏境部署北約盟國部隊後，普亭不久就下令俄軍在盟國白俄羅斯實施核演習。但目前除了緊張升高，俄國的核威脅並未升級。

針對前述的解禁構想，史托騰柏格坦承存在使俄烏情勢升溫的風險。他並坦言，別指望在今夏於華府舉行的北約75周年峰會，就出現烏克蘭入會的重大進展。

另路透報導，烏克蘭官員表示，俄羅斯25日空襲烏國第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）一間人潮眾多的五金賣場，造成14死43傷。該市當天總共遭遇2起空襲。

俄羅斯日前空襲烏國第2大城市哈爾科夫一間人潮眾多的五金賣場，造成嚴重死傷。（歐新...
俄羅斯日前空襲烏國第2大城市哈爾科夫一間人潮眾多的五金賣場，造成嚴重死傷。（歐新社）

烏克蘭 北約 澤倫斯基

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