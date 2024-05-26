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G7財長達共識 用俄凍結資產孳息援烏

編譯中心／綜合25日電

正在義大利北部斯特雷薩舉行七大工業國集團（G7）各成員國的財政首長表示，已經就利用被凍結俄羅斯資產的孳息作為擔保，在2024年以後的時間內向烏克蘭提供貸款一事表達了支持的立場。

美國之音引述英國金融時報報告說，七國集團財長們所討論的是基於美國在會前提出並在與會國家中傳閱的一項計劃，即向烏克蘭提供一筆總額約為500億美元的貸款，並將動用俄羅斯央行被凍結的約1900億歐元（約3000億美元）資產的孳息來償還這筆貸款。

俄羅斯央行這筆資產的一大部分被凍結在比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）。其它的分散在美國等國。

部長們表示，七國集團在6月舉行高峰會之前，各國領導人將會收到如何籌措這筆貸款的各種選項的報告。

美國財長部長珍妮特耶倫（Janet Yellen）表示，在利用俄羅斯被凍結資產的利潤來向烏克蘭提供貸款這一計畫的討論中，她沒有看到「任何攪局者」。

份聲明草稿並未包含數字或細節，用字遣詞也謹慎，反映出相關事務仍有多項法律和技術層面的問題待商榷，才能撥發上述援助貸款。耶倫也表示，G7財長們也沒必要非要在這個周末就此項貸款的所有細節達成共識。

另據路透報導，這次七國集團財長會議除了討論利用俄羅斯被凍結資產孳息向烏克蘭提供貸款外，還重點討論了中國「工業產能過剩」的問題。

一些與會部長便對美國加徵中國進口商品關稅可能導致一場貿易戰一事表達了關切。但是德國、法國和東道主義大利的財長表示需要結成統一戰線以應對中國愈來愈強的出口能力。

即將在會議結束後發表的聯合聲明也呼籲以色列「發放那些清算遭暫停的巴勒斯坦權力機構的收入，因為其目前有迫切的財政需求」。

貸款 俄羅斯 烏克蘭

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