烏戰擋不住俄電戰干擾 西方導引武器命中率僅10％

圖為M142海馬士（HIMARS）火箭系統。（美聯社資料照）

華盛頓郵報取得烏克蘭 方面的機密評估發現，許多美製的衛星導引彈藥在戰場抵擋不住俄國 電戰干擾而大失準頭，號稱一發命中的精準導引砲彈甚至命中率僅10%，烏軍索性棄用。

華郵 披露，不敵俄軍電戰干擾而失準的西方制導武器系統包含可由M777榴彈砲發射的「神劍」（Excalibur）GPS導引砲彈、俗稱「海馬士」的高機動性多管火箭系統（HIMARS）等。這讓烏克蘭防衛能力大減，迫使他們急尋五角大廈找製造商將系統升級。

俄烏戰爭如今已成西方軍火的測試場，西方武器自波灣戰爭以來從未遇過俄軍等級電戰干擾，如今受到考驗。有能力反制西方高科技彈藥是俄軍目前重新取得俄烏戰場主動權的一大關鍵，也可能啟發中國、伊朗等國。

舉例而言，根據烏克蘭機密評估，美製「神劍」導引砲彈的命中率在幾個月內驟降至不到10%，迫使烏軍去年已棄用這些砲彈。

評估載明「神劍砲彈現有的版本已無效」，還說在五角大廈與製造商解決問題前，烏克蘭戰場經驗已讓標榜「一發命中」的這款裝備宣傳破功。

烏軍的司令部於2023年秋天到今年4月準備相關報告，並將評估分享給美國和其他盟國，盼制定解決方案並與武器製造商建立直接聯繫管道。烏克蘭官員們在報告內的訪談描述相關程序存在嚴重官僚主義，複雜化改進武器失效迫切所需的調整。

戰場人員表示，相較標準的榴砲砲彈，神劍需耗時的特殊計算和程序，反而更難用。華郵直言，神劍砲彈猶如諸多美式裝備的縮影：精準、昂貴、嬌嫩。

另一因俄軍干擾而掉漆的美軍裝備是空射聯合攻擊定向炸彈（JDAM）。

機密評估指出，2023年2月烏軍剛引進JDAM時一度讓俄軍意外，但幾週後就被俄方發現抗電子干擾能力差而準頭大失。這段期間烏軍投擲JDAM的命中誤差，小則差距目標20公尺，大則誤差1.2公里。

一名烏軍高層表示，海馬士多管火箭在2022年俄國侵烏第一年大放異彩，「但第2年在俄國人部署能癱瘓衛星訊號的電戰設備後就走樣，海馬士徹底失準」，使得這種昂貴彈藥越來越被用於打擊優先順位較低目標。