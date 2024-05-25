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澤倫斯基：烏軍獲得哈爾科夫地區作戰控制

中央社基輔24日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日表示，烏克蘭軍隊已對俄羅斯軍隊本月入侵哈爾科夫（Kharkiv）的北部地區獲得「作戰控制」。

路透社報導，澤倫斯基在夜間視訊演講中說：「我們的士兵現在已成功對俄羅斯占領者進入的邊境地區取得作戰控制。」

澤倫斯基在烏克蘭第2大城市哈爾科夫舉行軍事和地區官員會議後發表上述言論，似乎與俄羅斯官員的說法不一致。

俄羅斯塔斯社（Tass）報導，俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）議員沃多拉茨基（Viktor Vodolatskiy）表示，俄軍控制沃爾臣斯克鎮（Vovchansk）一半以上領土。沃爾臣斯克鎮距離邊境只有5公里。

沃多拉茨基表示，一旦奪取沃爾臣斯克，俄軍將瞄準烏克蘭東部頓內茨克地區（Donetsk）的3個城市，分別是斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）和波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

俄軍本月挺進烏克蘭哈爾科夫地區的邊境地區，俄羅斯國防部表示，他們已經控制約12個村落。澤倫斯基和其他烏克蘭官員則持續表示成功「穩定」此地區。

烏克蘭參謀總部今晚在報告中表示，沃爾臣斯克局勢緊張，但由國防軍控制，還說：「俄軍今天對這個城鎮發動空襲，8枚導引炸彈攻擊這座城鎮。」哈爾科夫北方至少另外兩個村落也遭到攻擊。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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