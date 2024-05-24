普亭傳有意停火並承認目前前線 消息人士：他對澤倫斯基排除談判失望

俄羅斯總統普亭。（美聯社）

四名俄羅斯消息人士告訴路透，總統普亭 願意協商停火以中止在烏克蘭 的戰爭，並承認目前前線。其中三名熟悉普亭隨行人員談話的消息人士表示，普亭已向一小群顧問表示失望，並認為西方國家支持的意圖阻礙談判，及烏克蘭總統澤倫斯基決定排除談判。

另一位消息人士曾與普亭共事，且了解克里姆林宮高階談話。他說：「該打多久普亭就能打多久，但他也準備好停火—凍結戰爭。」

為此，路透一共採訪了五位現在或曾經於政商界高層和普亭共事過的消息人士。不過，第五位消息人士沒有對於在目前前線凍結戰爭發表評論。

根據對於克里姆林宮高層談話的了解，其中兩名消息人士說，普亭認為迄今為止在戰爭中取得的成果，足以向民眾推銷勝利。其中三名消息人士稱，普亭也明白，要達成任何重大的新進展將需要再度全國動員。但其中一名消息人士說，普亭不希望這麼做，他的支持率在2022年9月第一次動員後有所下降。

克里姆林宮發言人佩斯科夫回應置評請求時說，普亭已多次明確表示，俄國 對透過對話實現其目標保持開放態度，並說俄國也不想要「永恆的戰爭」。

烏國外交部和國防部沒有回應問題。