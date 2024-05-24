俄闢東北新戰線 傳美擬解禁援烏武器可攻俄本土

傳美國打算解禁，對於援烏武器可以攻打俄羅斯本土；圖為在烏克蘭利沃夫Lychakiv 公墓，一名婦女23日凝視被殺的烏軍親戚墳墓，悲從中來。（路透）

美國將第一批精密武器運交烏克蘭 以來，美國總統拜登 一直堅持一條禁令，即烏克蘭總統澤倫斯基必須同意，絕不朝著俄羅斯 國土發射這些美製先進武器，以「避免第三次世界大戰」。但紐約時報22日報導，圍繞此政策的共識正開始動搖。

紐時指出，在國務院的推動下，拜登政府內部現正激烈討論是否放寬這項禁令，讓烏軍打擊在俄羅斯邊境的飛彈與火砲發射陣地。

國務卿布林肯上周赴基輔訪問後，提出這個提案，但目前還不清楚拜登的親信中有多少人同意。有官員表示，拜登一向是最謹慎的人，這個提案尚未正式上呈給他。

參與審議的官員表示，布林肯的立場已經改變，原因是俄軍開闢了戰線，帶來破壞性後果。俄軍將軍火直接瞄準烏克蘭第二大城哈爾科夫；俄軍知道，烏軍只能使用非美製無人機和其他武器回應。

CNN報導，前線的烏軍還在使用1940年代的蘇聯舊武器，且因太過老舊，一天最多只能發射10次，烏軍火砲彈藥都很缺，俄羅斯卻大舉使用無人機做戰，逼得烏軍只能被動防守。兩周來，哈爾科夫至少撤離1萬1000人。

美國的壓力目前正在加劇，要協助烏克蘭對付俄羅斯軍事設施，即便華府希望維持禁止用美援軍械攻擊煉油廠和其他俄羅斯的基礎設施。通常在戰略上跟美方一致的英國，則已默默取消限制。

美國現在也考慮在烏克蘭國內訓練烏軍，而不是將他們派往德國的訓練場。這需要將美國軍事人員派駐烏克蘭，這是拜登迄今所禁止的。

澤倫斯基日前接受紐時採訪時，駁斥美方對事態升級的恐懼，稱俄羅斯總統普亭已讓戰爭升級，也覺得俄國不太可能動用核武。但拜登和一些幕僚顯然不相信，認為存在某個紅線，會激發普亭嚴厲回應。

另據路透報導，普亭23日簽署的一項法令，俄羅斯將清點包括證券在內的美國財產，這些財產可用來賠償因美國扣押俄羅斯被凍結資產而蒙受的損失。法院隨後將下令從俄國政府外國資產出售委員會擬定的名單中。

七大工業國集團(G7)談判代表近幾周持續就如何利用約3000億美元的俄羅斯金融資產進行討論，這些資產包含主要貨幣和政府債券，在2022年2月莫斯科入侵烏克蘭後不久被凍結。

華府已通過立法，允許美國總統拜登的政府沒收俄羅斯在美國銀行的資產並轉移到烏克蘭。俄羅斯一再稱此舉是非法行為。