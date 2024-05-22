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援烏武器送到前俄軍加緊攻勢 烏東村莊二度淪陷

中央社基輔22日綜合外電報導
俄軍今天對哈爾科夫市發動空襲。圖為警察看著一棟受損的大樓。歐新社
俄軍今天對哈爾科夫市發動空襲。圖為警察看著一棟受損的大樓。歐新社

俄羅斯政府今天表示，俄軍再度拿下烏克蘭東部的克利什基夫卡村（Klishchiivka）。當地是烏克蘭去年反攻時，在東部戰線收復的村莊之一。

法新社報導，俄國國防部宣布，俄國部隊「解放了」烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的克利什基夫卡村。俄軍原先在去年1月拿下這座村莊，但烏克蘭去年9月收復當地，並結束烏軍大致上失敗的反攻。

克里姆林宮（Kremlin）雖於2022年宣布併吞頓內茨克州，但俄軍仍在該州苦戰以取得進展，並付出沉重代價。

在烏克蘭等待他們亟需的歐美武器送到之際，最近幾個星期，俄軍在烏國東部領土取得過去18個月來最大幅度的進展。

另外，烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）今天表示，東北部哈爾科夫州（Kharkiv）有一名警察在前線村莊沃爾臣斯克（Vovchansk）疏散平民，遭俄國無人機攻擊身亡。

路透報導，俄軍今天也對哈爾科夫市發動空襲，摧毀一家咖啡廳並毀損旁邊一棟住宅大樓，還導致一處加油站起火。官員說共有10人受傷，至少1人傷勢嚴重。

俄國今晨也出動無人機空襲烏克蘭北部蘇米州（Sumy）的能源設施，使得超過50萬用戶停電。

烏克蘭 俄國 咖啡

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