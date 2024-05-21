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削弱俄軍海上戰力 烏軍：擊毀黑海艦隊最後一艘飛彈艦

編譯徐榆涵／即時報導
圖為俄羅斯軍艦，非新聞事件軍艦。（路透）
圖為俄羅斯軍艦，非新聞事件軍艦。（路透）

烏克蘭軍方21日表示，19日摧毀了俄羅斯黑海艦隊於克里米亞半島上最後一艘能夠發射巡弋飛彈的軍艦。俄羅斯方面尚未證實消息。

路透報導，烏克蘭總參謀部指出，當晚透過遠程攻擊，擊中位於克里米亞塞凡堡市（Sevastopol）的俄羅斯海軍22800型暴風級護衛艦「旋風號」（Tsiklon）。

烏克蘭海軍隨後在X上發聲明稱，該艦艇已遭「摧毀」，並指旋風號是俄羅斯部署克里米亞半島最後一艘配備巡弋飛彈軍艦，卻從未發射過巡弋飛彈。

烏方指出，俄羅斯5艘22800型護衛艦中，已有2艘被摧毀，2艘已返回裏海，1艘正在造船廠。

俄羅斯尚未證實消息，但俄羅斯國防部19日曾稱，當日曾在克里米亞上空，擊落9枚美製遠程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）的飛彈，有住宅建築損毀。

由於缺乏強大海軍力量，烏克蘭持續以飛彈和無人艇對黑海艦隊進行攻擊。烏軍表示，連串攻擊令烏克蘭掌握黑海的主動權，迫使黑海艦隊將大多數駐點移離克里米亞半島。

基輔官員表示，這些攻擊令烏克蘭取得黑海主動權，並削弱俄軍自海上對烏克蘭領土進行飛彈攻擊的能力。

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

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