削弱俄軍海上戰力 烏軍：擊毀黑海艦隊最後一艘飛彈艦

圖為俄羅斯軍艦，非新聞事件軍艦。（路透）

烏克蘭 軍方21日表示，19日摧毀了俄羅斯 黑海艦隊於克里米亞 半島上最後一艘能夠發射巡弋飛彈的軍艦。俄羅斯方面尚未證實消息。

路透報導，烏克蘭總參謀部指出，當晚透過遠程攻擊，擊中位於克里米亞塞凡堡市（Sevastopol）的俄羅斯海軍22800型暴風級護衛艦「旋風號」（Tsiklon）。

烏克蘭海軍隨後在X上發聲明稱，該艦艇已遭「摧毀」，並指旋風號是俄羅斯部署克里米亞半島最後一艘配備巡弋飛彈軍艦，卻從未發射過巡弋飛彈。

烏方指出，俄羅斯5艘22800型護衛艦中，已有2艘被摧毀，2艘已返回裏海，1艘正在造船廠。

俄羅斯尚未證實消息，但俄羅斯國防部19日曾稱，當日曾在克里米亞上空，擊落9枚美製遠程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）的飛彈，有住宅建築損毀。

由於缺乏強大海軍力量，烏克蘭持續以飛彈和無人艇對黑海艦隊進行攻擊。烏軍表示，連串攻擊令烏克蘭掌握黑海的主動權，迫使黑海艦隊將大多數駐點移離克里米亞半島。

基輔官員表示，這些攻擊令烏克蘭取得黑海主動權，並削弱俄軍自海上對烏克蘭領土進行飛彈攻擊的能力。