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波蘭導演AI深偽拍傳記 普亭換臉包尿布

編譯中心／綜合20日電
在波蘭導演維加所釋出的紀錄片中，AI深偽製成的俄羅斯總統普亭包著尿布，趴在地板上。（視頻截圖）
在波蘭導演維加所釋出的紀錄片中，AI深偽製成的俄羅斯總統普亭包著尿布，趴在地板上。（視頻截圖）

波蘭導演維加（Patryk Vega）拍攝俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）傳記電影時，無法請到本尊親自上陣，這位導演轉而使用人工智慧（AI）。這部開創性的電影利用深偽（deepfake）技術將普亭的臉植到一名真人演員身上。預告片以這位領袖穿著尿布蜷縮在地板上作開端。

中央社引述法新社報導，維加在坎城影展（Cannes Film Festival）說：「為求極度逼真，我們需要的是普亭，而不是一個經過化妝的演員。」他開玩笑地說：「我打電話給普亭，問他是否想演我的電影…啊不，這是玩笑話。」

47歲的維加過去拍過多部熱門波蘭電影，新片中他僅運用AI 生成臉部部分，因為他沒有足夠的高解析度影像來進行全身深偽。

這部片名為「普亭」（Putin，暫譯）的電影敘述從普亭10歲被繼父毆打開始，和接下來60年的人生故事，將於9月首映。根據片商說法，目前買進這部片的市場多達50國。

維加開發出這項技術後，希望能與其他人分享，說其他導演們可以把拍好的資料影像傳給他，他便可在畫面中增加人群、演員等等其他元素。

這類構想是好萊塢一大關注的焦點，深怕AI會讓許多人丟了飯碗，特別是替電影上特效的技術人員，以及在片中充當群眾的臨時演員。

好萊塢演員和編劇去年發動為時多個月的罷工行動，AI就是關鍵癥結之一。經過重重談判，工會終與製片公司達成協議，其中包括製片公司承諾若使用AI生成的肖像，須向演員支付報酬。

多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」 （The Hollywood Reporter）指出，電影公司雖不明說，其實早已在片中廣泛使用AI替演員們減齡「回春」，「印第安納瓊斯」（Indiana Jones）系列片最新一集的「哈伯」哈里遜福特（Harrison Ford）就是一例。

另據路透報導，在莫斯科宣稱受到法國、英國和美國的威脅後，克里姆林宮20日表示，普亭下令舉行非戰略核武演習，將在「相關時間範圍內」交由國防部負責進行。

半島電視台報導，俄羅斯定期舉行戰略核武演習，卻是首次公開宣布舉行戰術核武演習。

圖為俄羅斯核子動力潛艦多爾戈魯基號（Yury Dolgoruky）。（路透）
圖為俄羅斯核子動力潛艦多爾戈魯基號（Yury Dolgoruky）。（路透）

普亭 AI 好萊塢

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