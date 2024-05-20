黃仁勳是攻烏幫凶？傳俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術

有消息指俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術。(路透)

美國防衛部落格（Defence Blog）報導，網路抵抗組織的電腦駭客提供新情報，揭示俄羅斯 無人機製造商「Albatros」，很可能採用顯示卡巨頭輝達 （NVIDIA）的技術。

調查機構InformNapalm對這些文件進行分析，揭示俄羅斯無人機製造商「Albatros」，其新型Albatros M5無人機使用輝達開發的Jetson系列微電腦進行精確的影像辨識能力。

駭客滲透進「Albatros」公司的內部文件、電子郵件發現，該公司與輝達的商業合作至少自2016年以來一直持續，雖然商業活動在美國先前提出對俄羅斯全面制裁後也跟著中斷，但是非經濟活動的學術交流卻未斷，輝達的主要聯絡人是Albatros公司的業務開發資深經理卓拉耶夫（Anton Dzhoraev）。

最近一封時間為2024年2月26日的電子郵件中，輝達邀請卓拉耶夫參加由輝達主持的先進人工智慧 討論會「NVIDIA GTC 2024 AI」，並建議卓拉耶夫也可以向學生和有興趣的同事發送邀請。

根據輝達官網介紹，Jetson微處理器可以用來自動運輸、自動化機器人和其他嵌入式應用程式的領先平台，內含小尺寸的高效能電腦Jetson模組、用於加速軟體的SDK，以及具有感測器、SDK、服務和產品的生態系，有助於加快開發速度。Jetson與其他輝達平台上使用的相同人工智慧軟體和雲端原生工作流程相容，提供自動化裝置所需的節能效能。

對此，輝達公司尚未就他們與俄羅斯軍用無人機製造商的合作發表評論。