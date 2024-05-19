我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗總統萊希直升機墜落 歷經5小時仍未尋獲

Beyond主唱黃家駒墳墓遭毀 鐵鎚捶遺照、舌舔墓碑

無人機互轟 烏克蘭指摧毀37架 俄國稱擊落60架

中央社基輔╱莫斯科19日綜合外電報導
烏克蘭軍人操作無人機進行攻擊。(路透)
烏克蘭軍人操作無人機進行攻擊。(路透)

烏克蘭空軍今天指出，烏國部隊於夜間摧毀俄羅斯出動的所有37架攻擊無人機。俄羅斯官員則聲稱，烏克蘭出動至少60架無人機襲擊俄國多個地區，俄軍擊落多達60架。

烏克蘭空軍說：「防空戰鬥中，襲擊基輔、敖德薩（Odesa）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、蘇米（Sumy）、文尼察（Vinnytsia）、日托米爾（Zhytomyr）、切爾卡瑟（Cherkasy）和赫松（Kherson）等州的37架無人機都被擊落。」

烏克蘭敖德薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）在通訊應用程式Telegram發文寫道，有20架無人機於敖德薩州被摧毀。

其他州的軍事和民防當局沒有通報破壞或傷亡相關消息。路透社無法獨立查核前述的資訊。

俄羅斯官員今天說，烏克蘭向克里米亞半島（Crimean Peninsula）發射9枚美國的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，並出動至少60架無人機襲擊俄國數個地區，這次重大攻擊迫使俄羅斯南部一座煉油廠暫停運作。

俄羅斯國防部指出，俄軍防空系統於克里米亞上空擊落9枚ATACMS飛彈，在俄國克拉斯諾達州（Krasnodar）摧毀57架無人機，於貝爾哥羅德州（Belgorod）擊落3架無人機。

當地官員還說，6架無人機墜毀在俄羅斯南部克拉斯諾達州（Krasnodar）斯拉揚斯克（Slavyansk）的一座煉油廠區內。國際傳真社（Interfax News Agency）報導，遭受襲擊後，煉油廠暫停運作。

烏克蘭方面沒有立即發表評論。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

AI教父辛頓：英國需推全民基本所得 以緩解AI衝擊

下一則

伊朗總統萊希直升機墜落 歷經5小時仍未尋獲

延伸閱讀

滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中

滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中
烏無人機大規模襲俄 CNN：克里米亞基地3戰機被毀

烏無人機大規模襲俄 CNN：克里米亞基地3戰機被毀
共和黨眾議員提議 對中製無人機課徵30%關稅 且每年加徵5%

共和黨眾議員提議 對中製無人機課徵30%關稅 且每年加徵5%
能擊中陸艦？台欲購美製自殺無人機 國防部未說明

能擊中陸艦？台欲購美製自殺無人機 國防部未說明

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
查理（左）與威廉據傳又被惹到火冒三丈。（路透資料照片）

哈利、梅根又惹怒查理與威廉 這件事讓他們火冒三丈

2024-05-17 11:09
身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05
伊朗總統萊希。(美聯社資料照)

伊朗總統萊希直升機墜落 歷經5小時仍未尋獲

2024-05-19 12:34
國際知名魔術大師大衛考柏菲遭16名女性指控被下藥迷姦。(美聯社)

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵 遭16女控下藥迷姦

2024-05-15 21:55

超人氣

更多 >
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
烏干達移民之子 122所大學爭相錄取 各校提供獎助學金達530萬元

烏干達移民之子 122所大學爭相錄取 各校提供獎助學金達530萬元