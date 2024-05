俄再奪哈爾科夫州1村 澤倫斯基稱防空武器僅夠1/4

烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

俄羅斯 今天宣稱在烏克蘭 東北部哈爾科夫州再奪下一座村莊。烏克蘭總統澤倫斯基 受訪時說,他預料俄軍在東北部加緊進攻,但基輔目前只握有守住前線所需防空武器的1/4。

法新社報導,俄羅斯上周開始在哈爾科夫州(Kharkiv)發動新一波攻勢。俄國國防部今天表示,其北方部隊集團旗下單位已奪下位在沃爾臣斯克(Vovchansk)附近的斯塔里齊亞村(Starytsya),「並繼續朝敵人的防禦工事深入前進」。

法新社根據來自華盛頓戰爭研究所(Institute for the Study of War)的資料計算,俄軍本月9至15日間已奪下278平方公里的烏克蘭土地,創下2022年底以來最大進展。

澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)昨天從基輔接受法新社獨家訪問時表示,俄軍在烏克蘭東北部國界沿線順利推進5至10公里,「我不會說這是一大成功,但我們必須清醒看待,並瞭解到他們正在深入我們的領土」。

澤倫斯基示警,哈爾科夫州的情勢已獲「控制」,但「並未穩定」,「今日我們(只)有約25%的保衛烏克蘭所需(武器),我是指防空部分」。