普亭訪問北京可能「俄烏止戰」？ 時殷弘：沒有停火徵兆

中國知名國關學者時殷弘16日接受本報記者專訪時分析，俄烏戰爭目前隨著俄軍在哈爾科夫的攻勢，「沒有停火的任何徵兆」。（記者廖士鋒／攝影）

在俄烏戰爭持續進行已逾兩年之際，俄國 總統普亭訪問中國，引起諸多的關注，因為中國領導人先前已經與法國一同倡議巴黎奧運期間全球停火止戰，而中國資深國際關係專家時殷弘則解讀，目前俄軍正發動大攻勢，「沒有停火的任何徵兆」，他並分析，此次中俄領導人會談，一個重要議題就是關於雙方貿易因為美國威脅制裁中國銀行資產而急遽下降的情勢。

中國知名國際關係學者、中國人民大學國關學院退休教授時殷弘16日於北京接受本報記者專訪時指出，去年8月以後俄軍在戰場上取得越來越顯著的重大軍事優勢，西方加大對烏克蘭 的軍事援助，在此背景下，中國與俄羅斯 的關係、對俄政策急劇地成為美國以及一定意義上其他西方國家「重大和緊迫」的事項。

他表示，從4月2日美國總統拜登（Joe Biden）開始，經過財長葉倫（Janet Yellen）訪問廣州和北京，以及布林肯（Antony Blinken）先訪問布魯塞爾再到北京，美方一再明確威脅指，因為中國正在大力振興俄羅斯軍工基礎，所以美國要嚴厲制裁參與這個努力的中國銀行和企業，其中最厲害的就是銀行，在3月底開始已有風聲，到了4月初大概中國已經終止了與俄羅斯的金融交易，由此，貿易得不到金融交易的支持而急劇下降。

對於普亭（Vladimir Putin）凌晨4點降落北京機場開展訪問，時殷弘認為中俄關係有一些是「常態」、天天如此沒有變化，雙方已達到「準軍事同盟」程度，即「全面戰略協作夥伴關係」，特別是從去年8月俄軍在戰場上的顯著優勢密切相關，中國在此後甚至加強了對俄羅斯戰略夥伴關係的表述，也加強了執行戰略夥伴關係的重大的軍事經濟和技術措施，但美國對中國銀行金融制裁的威脅，導致中國方面「大概暫時終止」與俄羅斯一些交易，中俄貿易因此急劇下降。

在官方會談通稿尚未發布前，時殷弘解讀，不管克里姆林宮和北京發表什麼樣的元首會談結果，有一點可以肯定，習近平同普亭會談的一項重大任務，要向後者解釋「你有你的至關緊要利益，中國在可能情況下也予以了始終的盡可能大的支持，但現在我的至關緊要利益就是中國銀行的資產的生存面臨美國嚴重威脅，所以中國不得不暫時中止同俄羅斯金融交易、不得不因此容忍中俄貿易急劇跌落」。他認為，中國政府保護中國銀行資產金融資產決心是「堅如磐石」。

至於停火展望，時殷弘認為，幾天前俄國剛剛發動對哈爾科夫（Kharkiv）以北地區的大規模進攻，「沒有停火的任何徵兆，這個戰爭要長期拖下去」。他進一步解析，一方面烏克蘭人力資源越來越緊缺，俄國已經兩年多打擊平民目標，對平民抗戰意志的消磨，必然使得烏克蘭沒有可能取得哪怕是在較近期的軍事勝利，遑論軍事優勢。但另一方面，因為（對西方而言）「這場戰爭輸不起」，所以隨著俄國優勢上升，西方會增加援烏力度，尤其是原先不給烏克蘭的、可打到俄國境內的遠程飛彈。

他預估，經過運送軍事裝備和訓練人員的一段時期以後，西方和烏克蘭的劣勢會得到一定的扭轉。「從長遠來看，非常明確的是，西方的總體優勢大大超過俄國」，時殷弘指出，占顯著壓倒性優勢的一方，是不會永遠輸掉一場戰爭的，最多只能輸掉一場戰役，而這個戰役的失利會進一步刺激戰爭努力升級的傾向，「所以西方和俄國都騎虎難下，但是從中長期看，最致命的騎虎難下的是俄國」。