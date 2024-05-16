捷克總統：基輔太天真 是時候停戰談戰後秩序了

烏克蘭扎波羅熱州羅博季涅村中央廣場一座二戰無名士兵紀念碑，可見到紀念碑經過俄烏兩軍激戰後被毀與斷了頭顱。（美聯社）

捷克前將領、現任總統帕維爾（Petr Pavel）14日表示，支持結束烏克蘭 境內的敵對行動，並開始就戰後體系進行談判，並認為基輔當局盼奪回失去領土的想法太天真，「該面對現實了」。本次採訪目前同步發布在捷克總統府官網專頁上。

英國《天空新聞》（Sky News）訪談中，被問及烏克蘭現在是否應開始與俄國談判並且停止敵對行動時，帕維爾說：「有必要停止戰爭並且開始討論未來的（戰後）體系。」他還認為，基輔期盼能夠在可預見未來，奪回被占領的領土，這個想法太天真，「必須現實一點。」

帕維爾15日又發了一則貼文在社群媒體X平台上：「我必須對我在《天空新聞》採訪中的回應再作評論補充。」

帕維爾認為，對烏克蘭的軍事支援，同樣不排除找尋結束衝突的方案，「相反，這兩者必須同時進行。與此同時，任何未來的和平安排都必須以烏克蘭自身同意為前提，並考慮到其基本利益。因此，我接受了烏克蘭總統澤倫斯基 的邀請，參加6月的烏克蘭和平會議。」

此外，中央社引述法新社與路透社報導，美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）近日造訪烏克蘭首都基輔，在當地酒吧彈著紅色吉他，演唱搖滾名曲，表達對烏克蘭的支持，贏得觀眾掌聲，但有部分烏克蘭人批評他表演時機不當，因為烏軍此時正在壕溝奮戰，在武器短缺的情況下，阻止俄軍進逼。

布林肯15日突訪基輔著名地下酒吧Barman Dictat，與當地樂團19.99同台，彈起吉他獻唱加拿大傳奇歌手尼爾楊（Neil Young）的1989年歌曲「在自由世界搖滾」（Rockin' in the Free World）。這首歌曲問世時，蘇聯（Soviet Union）正面臨許多抗爭。之後蘇聯解體，包括烏克蘭等許多前蘇聯國家獲得獨立。

布林肯站在台上、手拿紅色電吉他表示：「我知道，這是非常艱困的時期。你們的軍人，你們的公民，正蒙受巨大苦難，尤其是東北部哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）。」