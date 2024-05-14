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分析：普亭用文官當防長 欲重塑俄羅斯以因應戰爭

中央社莫斯科/倫敦14日綜合外電報導
在俄烏戰爭持續進行之際，俄羅斯任命文官出身、毫無軍事經驗的經濟學家貝洛索夫擔任新防長。路透
在俄烏戰爭持續進行之際，俄羅斯任命文官出身、毫無軍事經驗的經濟學家貝洛索夫擔任新防長。路透

在俄烏戰爭持續進行之際，俄羅斯任命文官出身、毫無軍事經驗的經濟學家貝洛索夫擔任新防長，看似奇怪，實則顯示總統普亭正在重塑俄國，以因應與烏克蘭的長期戰爭。

路透報導，現年65歲的貝洛索夫（Andrey Belousov）曾任俄羅斯第一副總理，滿頭白髮、身材精瘦的他熱愛攀岩，還是一名虔誠的東正教信徒。

包含貝洛索夫前同事在內的6名消息人士形容他這個人措詞強硬、具有專業，他曾主導一場代表國家向大企業榨取更多錢的行動，證明他有足夠強大的能力駕馭整個體制。

俄國國防部長在戰爭期間必須監督龐大的資金流動和經濟與工業的規畫，並將每日例行的戰場管理工作交辦給其他人。

貝洛索夫曾對企業的豐厚獲利徵收暴利稅，為政府帶來約3000億盧布（約33億美元）稅收，他的辦事能力可能使普亭（Vladimir Putin）印象深刻。

對許多人而言，貝洛索夫的人事任命暗示普亭正在重塑俄羅斯，以因應與烏克蘭的長期戰爭。

曾與貝洛索夫共事、因事屬敏感不願具名的政府消息人士說：「（貝洛索夫）凡事規劃周全、條理分明而且作風強硬。他喜歡掌控所有大小事。」

消息人士表示，「貝洛索夫相信國家—國家至高無上並且應該決定如何花錢。他接下的工作內容非常艱鉅，有些將軍可能不喜歡他出現在那裡。」

消息人士指出，貝洛索夫須找到方法繞過西方制裁、對抗持久的通膨、在一個有些人對他缺乏軍事經驗感到不滿的領域工作，以及勇於捍衛建立已久的合約和工作方式。

一些關注戰爭的部落客表示，貝洛索夫的專業能力有助根除俄軍和國防工業之間普遍存在的貪腐情事，但其他人偏好由軍人執掌國防部。

普亭 俄羅斯 國防部

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