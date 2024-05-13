遭烏彈襲 俄公寓至少10層倒塌

俄羅斯 官員表示，烏克蘭 向位於邊界附近的俄國 城市貝爾哥羅德（Belgorod）發動飛彈攻擊，造成當地一棟多層樓公寓倒塌，目前至少有7人死亡、17人受傷。由於救援人員進行搜救時有部分建築屋頂塌落，傷亡人數可能還會上升。

路透報導，根據貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫表示：「貝爾哥羅德市，甚或貝爾哥羅德州都遭受烏克蘭武裝部隊的大規模彈襲。由於這座公寓大樓被直接擊中，從10樓到整個入口都坍塌了。」

俄國國防部12日表示，其防空部隊在貝爾哥羅德州上空摧毀烏克蘭部隊夜間發射的2枚蘇聯時期傳統彈道飛彈。

俄國國防部指出，一枚烏克蘭圓點-U（Tochka-U）飛彈被防空部隊攔截後，擊中市區的一個「住宅區」。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）說法報導：「已有17名傷者被送往醫學中心。」

中央社引述法新社報導，烏克蘭官員同日表示，俄羅斯持續跨境攻擊烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）邊境重鎮沃爾臣斯克，數千民眾已從該州邊境地區撤離。另一方面，俄羅斯國防部指稱，俄軍已再攻占該州4座村莊。

法新社報導，俄羅斯10日起跨境突襲烏克蘭東北部哈爾科夫州，俄軍近2年前曾在該州被擊退，如今在當地取得小幅進展，於昨天聲稱占領了該州5座邊境村莊。

哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天在社群媒體發文寫道，自俄軍對該州發動攻擊以來，當地「總共有4073人被撤離」，其中多數是老年人。