助攻烏克蘭？普亭為何找個經濟學家擔任國防部長
俄羅斯總統普亭周日（12日）任命一位經濟學家接任國防部長職位，令人大感意外，顯示俄羅斯在入侵烏克蘭兩年多後，普亭轉往聚焦「經濟戰」，試圖優化國防預算的利用並推動更好的創新來贏得烏克蘭之戰。
普亭已欽點65歲的現任第一副總理、前經濟部長貝洛索夫（Andrey Belousov）接掌國防部的大位，取代過去兩年多來主導對烏克蘭戰爭的國防部長蕭依古；68歲的蕭依古則轉為接掌國安會，他先前擔任國防部長長達12年。
在蕭依古之前，在普亭任內的國防部長們也大多沒有軍事背景，但這是普亭首度選擇一位專業的經濟學家擔任國防部長職位。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這項人事調整是合理的，因為俄羅斯正接近類似蘇聯在1980年代中期的情況，當時軍事和執法當局支出占了國內生產毛額7.4%。培斯科夫說，這樣的安排對於確保支出協調、並且有利全國整體經濟整合是重要的，這也是為何普亭現在希望由經濟學家擔任國防部長的原因。
培斯科表示：「誰能對創新更加開放，誰就將能夠在戰場上取得勝利。」
貝洛索夫1981年從莫斯科國立大學畢業，擁有控制論經濟學學位，後來也取得博士學位。他與普亭共事的首份官方職位是2008年擔任經濟與金融部的主任，後來短暫擔任經濟部長，接著擔任普亭的首席經濟幕僚。他對俄羅斯轉向戰時經濟發揮了重要作用。
貝洛索夫以對企業的強硬立場聞名，也是政府對金屬和礦業產業加稅的重要推力。他也在監督俄羅斯的無人機計畫方面扮演了重要角色。
路透分析，這次內閣異動凸顯普亭加碼押注烏克蘭戰爭，希望推動俄羅斯經濟更能支撐戰爭，值此之際，西方國家尋求用制裁措施打擊俄羅斯經濟，但迄今未能取得成功。
儘管西方實施嚴格制裁措施，但俄羅斯的經濟學家迄今大致成功穩住經濟與成長。俄羅斯前外交官、現任卡內基俄羅斯歐亞中心高級研究員鮑諾夫說：「指派一位主要圈內的經濟學家和經濟學領域的國務官員來領導國防部，可能代表普亭正計劃靠國防產業工廠和國際市場來贏得戰爭。」
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