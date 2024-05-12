助攻烏克蘭？普亭為何找個經濟學家擔任國防部長

出身經濟學領域的俄羅斯副總理貝洛索夫（Andrei Belousov）將接任俄國國防部長。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭 周日（12日）任命一位經濟學家接任國防部 長職位，令人大感意外，顯示俄羅斯在入侵烏克蘭兩年多後，普亭轉往聚焦「經濟戰」，試圖優化國防預算的利用並推動更好的創新來贏得烏克蘭之戰。

普亭已欽點65歲的現任第一副總理、前經濟部長貝洛索夫（Andrey Belousov）接掌國防部的大位，取代過去兩年多來主導對烏克蘭戰爭的國防部長蕭依古；68歲的蕭依古則轉為接掌國安會，他先前擔任國防部長長達12年。

在蕭依古之前，在普亭任內的國防部長們也大多沒有軍事背景，但這是普亭首度選擇一位專業的經濟學家擔任國防部長職位。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這項人事調整是合理的，因為俄羅斯正接近類似蘇聯在1980年代中期的情況，當時軍事和執法當局支出占了國內生產毛額7.4%。培斯科夫說，這樣的安排對於確保支出協調、並且有利全國整體經濟整合是重要的，這也是為何普亭現在希望由經濟學家擔任國防部長的原因。

培斯科表示：「誰能對創新更加開放，誰就將能夠在戰場上取得勝利。」

貝洛索夫1981年從莫斯科國立大學畢業，擁有控制論經濟學學位，後來也取得博士學位。他與普亭共事的首份官方職位是2008年擔任經濟與金融部的主任，後來短暫擔任經濟部長，接著擔任普亭的首席經濟幕僚。他對俄羅斯轉向戰時經濟發揮了重要作用。

貝洛索夫以對企業的強硬立場聞名，也是政府對金屬和礦業產業加稅的重要推力。他也在監督俄羅斯的無人機計畫方面扮演了重要角色。

路透分析，這次內閣異動凸顯普亭加碼押注烏克蘭戰爭，希望推動俄羅斯經濟更能支撐戰爭，值此之際，西方國家尋求用制裁措施打擊俄羅斯經濟，但迄今未能取得成功。