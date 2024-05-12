俄攻第二大城稱奪烏邊境5村 基輔否認

在美國宣布新軍援案同一天，俄羅斯對烏克蘭的哈爾科夫（Kharkiv）地區發動地面攻擊。圖為哈爾科夫市的私人建築遭到夜間飛彈襲擊，烏克蘭救援人員正努力滅火。（歐新社）

俄軍運用在烏克蘭 東部戰場日增的優勢，10日再次進攻烏克蘭第2大城哈爾科夫市所在的哈爾科夫州。俄羅斯國防部 11日表示，俄軍已占領烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）的5座邊境村莊，基輔對此否認。

俄羅斯國防部發布簡報指出，俄軍已占領普列捷尼夫卡（Pletenivka）、奧庫爾佐沃（Ohirtseve）、鮑里索夫卡（Borysivka）、皮利納（Pylna）和斯特里列恰（Strilechna）等村莊，這些村落都緊鄰俄國邊界。

簡報還提到，俄軍也已奪下烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk）村莊克拉米克（Keramik）。自從今年2月攻下烏軍長期據點阿夫迪夫卡（Avdiivka）以來，俄軍就持續在頓內次克州緩慢穩定推進。

烏克蘭官員沒有證實俄羅斯的說法，但華盛頓的戰爭研究所說，地理定位影片證實至少一個村莊被占領，並表示俄羅斯最近獲得「重要的戰術」進展。

實況線上地圖在社媒電報上的貼文也指出，俄軍在邊境兩個地點發動襲擊的人數還不足以深入烏克蘭境內，但是貼文也指出，俄軍沿俄烏邊境地區部署的實際兵力估計在4萬人左右。

哈爾科夫州長奧列·西涅胡博夫（Oleh Syniehubov）表示，州府哈爾科夫目前沒有受到緊迫威脅，沒必要開始撤離其約130萬不顧飛彈和無人機攻擊繼續在那裡生活的人，「敵人迄今一直對我們地區北部施壓。我們軍隊已經擊退了9次攻擊。」

俄羅斯軍隊於2022年2月首次進攻哈爾科夫州，但當年9月烏克蘭部隊發起反攻，把俄軍趕出哈爾科夫州大部分地區。

美國之音報導，要求匿名的烏克蘭高級軍事消息人士說，俄軍在裝甲單位的支持下深入哈爾科夫1公里，試圖建立一個緩衝區，防止烏克蘭攻擊俄羅斯的邊境地區。

俄羅斯武裝部隊在烏克蘭東北部哈爾科夫州與俄接壤的邊境地區實施了兩次越境攻擊，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則將其稱為俄羅斯「新一波的反攻行動」。

烏克蘭當局說，俄羅斯在當地的推進迫使1700多名平民逃離當地。這次俄軍越境突襲，是兩年來最嚴重的俄軍越境攻擊事件。