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俄強攻烏東北 澤倫斯基稱前線激戰 美追加4億美元軍援

編譯中心／綜合10日電
俄軍強攻烏克蘭東北部，其中哈爾科夫（Kharkiv）地區遭俄軍攻擊。（路透）
俄軍強攻烏克蘭東北部，其中哈爾科夫（Kharkiv）地區遭俄軍攻擊。（路透）

俄羅斯烏克蘭東北部發動大規模地面攻擊後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）10日指出，整個前線都發生「激烈戰鬥」。烏克蘭10日表示，俄羅斯軍隊在東北部哈爾科夫州發動越境入侵與試圖攻破防線後，烏軍已經擊退了俄軍裝甲部隊的攻擊。

中央社引述法新社報導，俄羅斯10日出人意表地對烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區發動地面攻勢，小幅推進兩年前左右被驅退的邊境區。

澤倫斯基在聽取總司令報告後在社群媒體發文指出：「整個前線都在激烈戰鬥。」「我們討論防禦行動和加強我們在哈爾科夫地區的陣地。」

澤倫斯基表示，烏克蘭正向哈爾科夫地區派遣增援部隊，並用大砲和無人機回應俄軍攻擊。他說：「友邦對我軍支援相當重要…及時的支援。」

BBC報導，哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，俄軍偵察小組曾試圖滲透邊境，又稱「沒有一公尺淪陷」。澤倫斯基總統則指出，「俄羅斯在哈爾科夫地區發動了新一波反攻行動」，已經「跟我們的部隊、軍旅與大砲」交戰，但指一場激烈的戰鬥正在進行之中。

烏軍指揮官一直預期俄軍的夏季攻勢有一段時間，甚至有可能企圖占領州府哈爾科夫市。但官員堅定認為，俄羅斯沒有執行這種作戰的資源。烏克蘭反假消息中心主任柯瓦倫科（Andri Kovalenko）就說，俄羅斯擁有激化邊境地區局勢的資源，但沒有占領烏克蘭第二大城哈爾科夫市的能力。

一位烏軍高層消息人士稍早向路透表示，俄軍已向烏克蘭東北部哈爾科夫州的沃爾臣斯克（Vovchansk）附近推進了一公里。烏克蘭的報告顯示，在烏軍發動一系列跨境攻擊後，俄軍正試圖為俄羅斯聯邦的別爾哥羅德州建立10公里的緩衝區，10日的小規模越境侵攻則是形成了烏軍熟悉、卻讓他們不安的攻擊軸心。

沃爾臣斯克當地軍政長官表示，該鎮已從當天凌晨開始受到了猛烈攻擊，平民正在進行疏散。席尼胡波夫指出，約3000人住在沃爾臣斯克，至少1人死亡、另外5人受傷。

美國指出，預期俄羅斯將加強對烏克蘭新的攻勢，但表示對基輔有信心，質疑俄軍會取得重大進展。

美國國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示：「未來數周俄羅斯有可能進一步推進，但我們認為不會出現重大突破。過些時間，美國軍援將幫助烏克蘭抵禦這些攻擊。」

另外，美國10日宣布對基輔新增4億美元軍事援助。這是美國不到三周內第三度軍援烏克蘭，4月下旬的前兩次軍援總值達70億美元。

根據白宮備忘錄，美國總統拜登批准「國防部高達4億美元的國防物品和服務及軍事教育訓練，用以援助烏克蘭」。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，正向哈爾科夫地區派遣增援部隊，強調友邦對基輔的支援相當重...
烏克蘭總統澤倫斯基表示，正向哈爾科夫地區派遣增援部隊，強調友邦對基輔的支援相當重要。（美聯社）

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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