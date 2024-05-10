二戰勝利日閱兵 普亭嗆西方：核武隨時戒備

俄羅斯總統普亭（左）在勝利日閱兵儀式上，指控西方在全球各地煽動衝突，並宣稱核武部隊隨時戒備。（歐新社）

俄羅斯 9日在首都莫斯科舉行一年一度勝利日閱兵，總統普亭發表全國性演說，指控西方在全球各地煽動衝突，並說俄國將盡全力避免全球衝突，但也不會容忍西方威脅，宣稱核武部隊「隨時」戒備；烏克蘭 總統澤倫斯基則痛批，「俄羅斯把可怕的（戰爭）過往，變成每天的新聞每起（俄軍）犯下的罪行，根本是現代納粹 。」

德國納粹在79年前的9日，簽署無條件投降書，正式宣告歐戰終結，此後這天是許多歐洲國家慶祝的「勝利日」，俄羅斯每年都盛大慶祝，舉行閱兵儀式，而諷刺的是，宣揚和平的日子，俄軍繼續轟炸烏克蘭，多地電力設施嚴重受損。

俄羅斯衛星通訊社新聞報導，展出的武裝軍隊陣仗超過9000人，此外還有70件歷史和現代化武器裝備，包括導彈系統、裝甲運兵車，俄國防部長蕭依古乘車氣勢登場、帶團喊口號，而普亭特別表揚入侵烏克蘭的軍隊和退伍軍人。

英國天空新聞報導，數千名官兵和各式武器參加閱兵，但參加的戰車和去年一樣，只有一輛二次世界大戰時期的T-34戰車，顯示俄國持續投入大量資源在烏克蘭戰爭。

另據中時新聞網報導，國際戰略研究所（IISS）表示，俄羅斯在烏克蘭戰鬥中，已經損失了超過3000輛坦克，開始將舊坦克升級後使用。但即使在遭受如此損失，俄羅斯的可作戰人數，仍然是烏克蘭的兩倍左右。

普亭在紅場發表演說，讚美在烏克蘭作戰的部隊，並指控西方菁英「傲慢」，忘記蘇聯在二次大戰擊敗納粹德國所扮演的決定性角色，又在世界各地煽動衝突。他說：「我們知道野心太大會導致什麼結果。俄國將盡全力避免全球衝突，但我們也不允許任何人威脅我們。我們的戰略力量一直處於戰備狀態。」

普亭表示：「俄國現在正經歷一個困難、至關重要的時期。祖國的命運和未來取決於我們每一個人。」

普亭多次描述在烏克蘭的戰爭是針對「納粹主義」的生存之戰。他的核武相關言論語氣也有所增強，7日下令海軍和駐紮在烏克蘭附近的部隊進行核武演習。

澤倫斯基砲轟說：「俄羅斯把可怕的（戰爭）過往，變成每天的新聞每起（俄軍）犯下的罪行，都證明納粹主義復活，只是它有了新標籤叫做『俄羅斯製造』；俄國政府行為，根本是現代納粹。」