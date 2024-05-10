烏克蘭彌補戰耗 國會「有條件」允許囚犯從軍

烏克蘭前武裝部隊總司令扎盧茲尼獲任命為基輔駐英國大使。（取材自臉書）

烏克蘭 國會8日通過法案，允許部分受刑人從軍換取服役結束後假釋。這項措施尚待總統簽署生效，雖意在補充俄烏戰爭兩年多來兵員耗損，卻也步上與俄國 一樣的做法。

紐約時報指出，俄國靠徵募囚犯到俄烏戰場而在血腥攻勢裡取得人數優勢。有別於俄國徵募各種各樣的囚犯，烏克蘭的法案規定犯殺人、性侵和其他重罪者不符徵召資格，部分國會議員則認應放寬讓過失殺人者能服役。

澤倫斯基 所屬的執政黨人民公僕黨，黨內高層舒里雅克（Olena Shulyak）表示，動員囚犯入伍及事後假釋准駁的決定權將交由法院，期間也會兼顧囚犯意願。

舒里雅克在社群媒體貼文：「要想在與擁有更多資源敵人全面作戰下圖存，唯一的辦法是整合所有力量。這項法案攸關我們的奮鬥和維護烏克蘭國家地位。」

在因應戰事的戒嚴期間，服役的囚犯會被編入特殊單位，且可能到戰爭結束前都不會歸建。舒里雅克告訴當地一家媒體，稱只有剩餘刑期不到3年的囚犯才有資格從軍。

另一方面，澤倫斯基9日任命前武裝部隊總司令扎盧茲尼(Valery Zaluzhny)為基輔駐英國大使，扎盧茲尼在莫斯科全面入侵的前2年領導烏克蘭軍隊對抗俄軍的侵略。這項命令已發布在總統府網站上。扎盧茲尼稍早前已被授予「烏克蘭英雄」的稱號。

央廣報導，扎盧茲尼在2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭的最初幾個小時內，領導軍隊並策畫反攻，幫助解放莫斯科占領的大片領土，因此非常受到許多烏克蘭人民歡迎。

由於戰場上的挫折以及另一次反攻未能突破俄羅斯防線，扎盧茲尼於2月被澤倫斯基解職，由瑟爾斯基(Oleksandr Syrsky)接替他的武裝部隊總司令職位。