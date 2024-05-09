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俄羅斯嗆基輔：西方若停止軍援 烏克蘭衝突2周結束

編譯中心／綜合8日電
俄羅斯聲稱，如果西方停止軍援基輔，可以在2周內結束烏克蘭衝突；圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月24日在基輔與來訪的歐盟執委會主席范德賴恩（右）會面。（路透）
俄羅斯聲稱，如果西方停止軍援基輔，可以在2周內結束烏克蘭衝突；圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月24日在基輔與來訪的歐盟執委會主席范德賴恩（右）會面。（路透）

俄烏戰已持續逾2年，俄羅斯8日表示，如果西方停止對基輔的軍事援助，烏克蘭衝突將在兩周內結束，等於「呼應」了歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）日前的說法。

路透報導，波瑞爾上周在牛津大學演說時表示，烏克蘭的生存取決於西方，如果西方停止供應武器，戰爭將在兩周內結束，但他表示，不希望戰爭以這種方式結束。

當時波瑞爾說，烏克蘭能否繼續存活，取決於歐美等西方國家，「我知道如何結束烏克蘭戰爭，只要斷絕供應，就能在兩周內結束戰爭。如果我切斷了對烏克蘭的武器供應，烏克蘭就無法再抵抗下去，勢必得投降，戰爭當然就結束」。

另一方面，英國政府8日宣布，由於俄國駐英國使領館的武官進行危害英國的任務，實際上是間諜，英國將全面驅逐俄國駐英武官，莫斯科當局已表示將進行報復。

這是在北約（NATO）國家警覺，俄國特務與其附隨組織大規模加強對歐洲各國的縱火、炸彈、暗殺行為後，西方國家對俄國祭出的最新一波回應。

俄國斷然否認在歐洲國家發動攻擊，俄國外交部發言人沙卡洛娃8日表示，這些指控子虛烏有，純粹是抹黑俄國的「資訊戰」。沙卡洛娃接受俄新社訪問時表示，英國驅逐俄國武官，俄方將進行「適當」的回應。

英國內政部長柯維立（James Cleverly）8日在英國國會進行報告時說：「我們將驅逐俄羅斯的外交武官，他們實際上是沒有申報的軍事間諜。我們將取消英國境內與俄國多處駐地的外交地位。我們將限縮俄國的外交簽證，包括限制俄國外交官能在英國通行的時間。」

英國政府4月逮捕一名英國公民，指控他涉嫌安排協助俄國的破壞行為，包括對在英國的烏克蘭相關建築縱火。

柯維立說，這一波行動必定會被指控是「厭俄情節」、「陰謀論」與歇斯底里，但是「英國不會再繼續被當成笨蛋耍。我們的回應將非常堅決。」

此外，中央社引述法新社報導，歐盟成員國「原則上」已同意一項計畫，要將俄羅斯央行在歐盟境內被凍結資產的收益用於援助烏克蘭。

今年歐盟輪值主席國比利時在社群媒體宣布，鑒於當前俄羅斯侵烏，這筆錢將用來支持烏克蘭復甦及軍事國防。

另據路透8日報導，4名歐盟外交消息人士說，相關法規文本尚待歐盟國家領袖批准；該法將使前述資產收益九成流入歐盟營運的對烏軍援基金，另一成以其他方式支援基輔。

歐盟執行委員會主席范德賴恩說，該筆錢最佳用途就是讓烏克蘭及全歐洲成為更安全家園。

俄國 烏克蘭 歐盟

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