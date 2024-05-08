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首位俄烏戰陣亡奧運選手 烏30歲舉重金牌戰死沙場

編譯中心／綜合7日電
烏克蘭奧委會證實，30歲舉重選手皮列申科5日戰死沙場，是俄烏戰至今首位為國捐軀的奧運選手。圖為皮列申科2016年參加里約奧運。（美聯社）
烏克蘭奧委會證實，30歲舉重選手皮列申科5日戰死沙場，是俄烏戰至今首位為國捐軀的奧運選手。圖為皮列申科2016年參加里約奧運。（美聯社）

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，許多烏克蘭運動員毅然放棄選手舞台，投身軍旅抵抗外敵，烏克蘭奧委會7日證實，30歲舉重選手皮列申科（Oleksandr Pielieshenko）5日戰死沙場，是俄烏戰至今首位為國捐軀的奧運選手。

皮列申科在2016年歐洲舉重錦標賽勇奪85公斤以上金牌，而2016年里約奧運得到第4名，和獎牌擦身而過，2017年再度於舉重歐錦賽衛冕金牌，但在2018年未通過藥檢被禁賽。

烏克蘭奧委會表示，皮列申科在烏克蘭被入侵的第一天即入伍從軍，但7日我們收到他去世的悲傷消息。

烏克蘭舉重協會沉痛聲明：「受人尊敬的烏克蘭2屆歐洲舉重冠軍皮列申科的心臟停止跳動。」

據英國衛報6日報導，烏克蘭舉重協會7日證實皮列申科死訊，指他在5日戰死沙場，協會向他的家人和所有認識他的人，表示最深切的慰問。舉重教練斯洛博迪亞尼克（Viktor Slobodianiuk）也難過地說，「戰爭帶走了我們中的最好的人，但英雄永遠不會死去。」

自俄侵烏以來，許多烏克蘭運動員放棄選手舞台，投身軍旅抵抗外敵。另一名烏克蘭奧運選手赫拉斯基維（Vladyslav Heraskevych）說，目前烏克蘭約有450名職業運動選手戰死沙場。

據中時新聞網報導，赫拉斯基維表示，「這些人應在我們國家發展體育事業，並過上自己的生活，但現在他們卻被殺害了。與此同時，支持戰爭的俄羅斯運動員現在正參加國際體育比賽。我不明白怎麼可能。這太瘋狂了。」

烏克蘭 奧運 俄羅斯

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