我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

普亭展開第5任期下令核武軍演 恐有1目的

編譯高詣軒／綜合6日電
俄羅斯總統普亭展開第五個總統任期。（美聯社）
俄羅斯總統普亭展開第五個總統任期。（美聯社）

俄羅斯總統普亭展開第五個總統任期前夕，俄國防部6日宣布，他已下令俄軍準備舉行一場涉及戰術核子武器使用演練的軍演，檢驗非戰略核子武力執行作戰任務的備戰度，以回應特定西方官員對俄挑釁言論與威脅。路透及美聯社報導，該軍演消息似乎意在嚇阻烏克蘭的西方盟國勿更深入涉入俄烏戰爭。

3月獲選連任的普亭7日展開最新六年執政，俄烏衝突被視為其任內關鍵挑戰。俄國戰略核武力迄今不時舉行演習，但俄國這次是首度對外宣布從事包含戰術核武的演訓。與烏境內俄占區接壤的俄軍南部戰區飛彈部隊、空軍及海軍人員均會參演，俄方稱該軍演旨在確保俄領土完整性與主權。

戰術核武的當量低於洲際彈道飛彈所搭載、用於摧毀整座城市的大型核彈頭，種類包括空用炸彈、短程飛彈彈頭、火砲彈藥等戰場用武器。

國防部未點名哪個國家「挑釁」，但法國總統馬克宏上周甫重申不排除派兵赴烏，英國外交大臣卡麥隆也稱烏軍將能使用英國長程武器打擊俄國境內。

普亭就職典禮預計7日中午舉行，當地電視台將同步直播。路透指出，普亭新任期對烏作戰選項包括利用對烏的人數優勢，宣布動員更多軍力來升高衝突；抑或讓戰局凍結，無限期在烏東、烏南占地。分析家說，普亭似乎自認局勢有利，希望西方援烏意願退潮。

面對西方軍援扶持烏軍，普亭屢屢拿俄軍核武庫的規模和戰力說嘴，並不排除繼前蘇聯時代以來重啟核試爆，惟稱除非美國再從事核試否則俄不會跟進。

普亭課題還包括全面侵烏後的國內外挑戰。外交上，莫斯科和西方關係破裂，正致力拉攏中國、印度等國，以突破美國獨霸並打造「多極世界」，也和非洲、中東和拉美國家培養關係。

但俄國失去大部分來自歐洲能源市場的利潤，其國內經濟成長也大幅仰賴軍工業，預計今年其國防安全預算將占年度開支四成，壓縮教育、衛生等。另外，年輕專業人士等大量俄國人自開戰後外逃，關鍵產業面臨人力短缺。

不過俄國反對派已失去指路明燈納瓦尼，而普亭在國內的政敵大多要不是遇襲身亡、逃往海外就是淪為階下囚。

另外，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）6日接受信使報訪問時，指西方錯誤地認為制裁可以阻止俄羅斯的侵略，並高估了西方對世界經濟的影響力。克羅塞托表示：「解決這場危機的唯一方法，是讓所有人參與，首先（實現）停火，然後實現和平。」

克羅塞托表示，對俄羅斯的經濟制裁已經失敗，他呼籲西方應更努力和普亭進行談判，以爭取達成一項外交解決方案，結束烏克蘭戰爭。

俄羅斯表示將不排除使用「戰術核武」，捍衛領土完整，以回應特定西方官員對俄挑釁言論...
俄羅斯表示將不排除使用「戰術核武」，捍衛領土完整，以回應特定西方官員對俄挑釁言論與威脅。（美聯社）

普亭 俄國 國防部

上一則

歌頌金正恩新歌「可親的父親」 網：打敗泰勒絲

下一則

影／以軍宣布占領拉法關口 戰車壓境加薩第一視角曝光

延伸閱讀

法學者：俄中緊密 習近平立場難動搖

法學者：俄中緊密 習近平立場難動搖
俄羅斯國防部：總統普亭下令俄軍進行核武演習

俄羅斯國防部：總統普亭下令俄軍進行核武演習
嚇阻西方 俄國防部：普亭下令進行戰術性核武演練

嚇阻西方 俄國防部：普亭下令進行戰術性核武演練
俄烏各自慶祝東正教復活節 普亭現身 澤倫斯基與民祈禱

俄烏各自慶祝東正教復活節 普亭現身 澤倫斯基與民祈禱

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮