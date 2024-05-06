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傳俄密謀擴大襲歐 擬高殺傷力攻基建 澤倫斯基：莫斯科無意締造和平

編譯中心／綜合5日電
5月5日，在俄羅斯首都莫斯科，飛行表演隊成員駕駛戰機飛過紅場上空。當日，莫斯科舉行紀念衞國戰爭勝利79周年閱兵式綵排。（新華社）
5月5日，在俄羅斯首都莫斯科，飛行表演隊成員駕駛戰機飛過紅場上空。當日，莫斯科舉行紀念衞國戰爭勝利79周年閱兵式綵排。（新華社）

歐洲多國情報機構示警，俄羅斯密謀擴大對歐洲的襲擊，包含直接或透過代理人執行秘密炸彈任務、縱火和攻擊基礎設施，且行動規模和殺傷力均有所提升，不在乎是否造成平民傷亡，執意加劇和西方的對峙態勢。

英國金融時報報導，歐洲三個國家的情報機構表示，雖然克里姆林宮類似的特工行動由來已久，近年零星襲擊歐洲地區，但愈來愈多證據顯示，克宮正在採取更具攻擊力的協同行動。

德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺上月在一場安全會議中透露，俄國現在似乎樂於針對歐洲領土採取行動，「而且造成破壞的可能性很大」。

哈爾登旺發出警告前兩天，兩名德俄雙重國籍人士因涉嫌策劃破壞性襲擊，而在巴伐利亞被捕。

與此同時，瑞典國家安全單位正在進行一系列鐵路脫軌調查，懷疑幕後黑手是某個國家政府。捷克交通部上月才向金融時報表示，俄國一直企圖摧毀其鐵路號誌系統。

另外，愛沙尼亞國內安全局稱，2月該國內政部長座車及若干記者遇襲，都是俄國特工所為；法國國防部也警告，部分軍事基地可能遭到俄國破壞。

一名歐洲政府資深官員說，他們正在透過北約安全部門，共享有關「俄國明確且有證據的破壞」，這些破壞有人在協調指示且規模龐大。

另據路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，面對俄國襲擊，烏國空軍於夜間擊落鎖定哈爾科夫（Kharkiv）及第聶伯羅（Dnipro）地區的13架見證者（Shahed）無人機後，俄國動用8枚不同型號飛彈、近70枚導引航空炸彈攻擊平民社區及前線陣地。

澤倫斯基稱莫斯科當局無意締造和平，「只有透過武力才能迫使俄羅斯放過烏克蘭」，而6月將於瑞士舉行的烏克蘭和平會議「必須成功」。俄羅斯目前並未受邀與會。

澤倫斯基還說，烏克蘭機械化步兵第110旅在東部頓內次克（Donetsk）地區，擊落一架俄羅斯蘇愷-25（Su-25）戰鬥轟炸機。

當地時間5月5日，俄羅斯在首都莫斯科紅場舉行紀念衛國戰爭勝利79周年閱兵總彩排，...
當地時間5月5日，俄羅斯在首都莫斯科紅場舉行紀念衛國戰爭勝利79周年閱兵總彩排，這也是5月9日勝利日紅場閱兵式前的最後一次彩排。圖為徒步方陣參加紅場閱兵總彩排。 （中新社）

俄國 俄羅斯 澤倫斯基

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