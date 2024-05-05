俄通緝澤倫斯基 烏：莫斯科想不出方法吸引關注了

烏克蘭頓內茨克地區，烏軍在俄羅斯攻擊期間向俄羅斯軍隊發射自走榴彈砲。（路透）

俄羅斯 國營媒體塔斯社4日報導，莫斯科已針對烏克蘭 總統澤倫斯基提出刑事訴訟，並將他打入通緝名單，但並未說明原因；烏克蘭方面則回應，此舉堪稱莫斯科陷入「絕望」的證據，「他們已經想不出其他方法來吸引外界的注意力了」。

路透報導，烏克蘭外交部指出，國際刑事法院（ICC）去年3月17日也曾就俄烏戰爭對俄羅斯總統普亭 發出逮捕令。烏國外交部透過聲明稱，「我們想提醒大家，相較於俄羅斯毫無意義的聲明，國際刑事法院以涉嫌違反戰爭罪為由、針對俄羅斯獨裁者普亭的逮捕令是真實存在的，且可在123個國家執行。」

自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯已對多名烏國和其他歐洲政治人物發出逮捕令。俄國警方2月將愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）、國務卿彼得柯普（Taimar Peterkop），以及立陶宛文化部長凱瑞斯（Simonas Kairys）打入通緝名單，因為他們遭控「破壞蘇聯士兵紀念碑」。

根據經濟學人報導，烏克蘭軍情局副首長史基比茨基說，俄羅斯企圖在5月9日國定「勝利節」前、或至少在總統普亭訪問中國前，在烏克蘭戰場取得新一波成果。

史基比茨基指出，烏方的問題「很單純」，就是「沒有武器」。俄羅斯其實已掌握，4月和5月對烏克蘭而言將十分艱困。然而，情勢可能進一步惡化。他同時還承認，陷入困境的烏東戰略高地察蘇夫雅（Chasiv Yar）的陷落可能是時間問題。

他說，俄羅斯投入烏克蘭地面作戰的官兵達51萬4000人。這個數字比北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）4月評估的47萬人要多。

據報導，史基比茨基說，目前看不到烏克蘭以戰場贏得戰爭的方式，哪怕能夠把俄軍推回到邊境，而這是一個愈來愈遙遠的可能性，也不會結束戰爭，「這類戰爭只能以條約告終」。

根據國際間不同媒體引述的消息人士，3月再度贏得普亭擬在5月7日就職典禮後訪問中國，時間可能落在5月中旬。

彭博報導，美國正在與七大工業國組織（G7）討論組成一個小組，向烏克蘭提供高達500億美元的援助，這筆巨額開銷將由被凍結的俄羅斯主權資產產生的收益支付。美國力求6月在義大利舉行會議時達成協議。