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烏國防部研究所：含氮量11.5%硝化纖維素即可製火藥

中央社／倫敦4日專電
俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，戰事拖長持續考驗烏克蘭盟友的政治意志與支持熱情。烏克蘭陸軍司令帕夫柳克近日指出，有太多國家坐等看戰爭如何收尾，只希望戰爭不會影響到自己。圖為英國中央政府機關樓頂的烏克蘭國旗。（中央社）
俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，戰事拖長持續考驗烏克蘭盟友的政治意志與支持熱情。烏克蘭陸軍司令帕夫柳克近日指出，有太多國家坐等看戰爭如何收尾，只希望戰爭不會影響到自己。圖為英國中央政府機關樓頂的烏克蘭國旗。（中央社）

根據中央社取得的烏克蘭國防部轄下一家研究機構提供的資料，含氮量低於12%、僅達11.5%的硝化纖維素，即絕對足以用於生產火藥。

烏克蘭國防部轄下「烏克蘭武裝部隊軍備武器中央研究所」（CNDIOVT）4月下旬在發給一家歐洲安全研究智庫的詢問回函中，作出以上表示。

硝化纖維素是用以生產火藥、火箭推進劑及其他炸藥的關鍵前驅物。美國財政部近日首度就俄羅斯侵略烏克蘭，對生產、供應和進口硝化纖維素的企業實施制裁，其中包括2家中國企業、3家俄羅斯進口商。

歐洲試圖為抵抗俄羅斯侵略的烏克蘭提供更多彈藥，但一大挑戰即為硝化纖維素等原料供應短缺。烏克蘭陸軍司令帕夫柳克（Oleksandr Pavliuk）近日告訴英國媒體，俄羅斯與烏克蘭能運用的火砲數量已達10:1的巨大差距。

在美方宣布相關制裁以前，一份在部分北約國家之間流傳的報告提到，自2022年3月以來，俄羅斯主要仰賴從中國、台灣、德國、泰國、土耳其、印度、印尼等地生產進口的硝化纖維素。

其中，約95%泰製硝化纖維素、逾9成德製品以及逾8成台製品，皆是透過一家土耳其公司Noy Ic Ve Dis Ticaret Ltd. Sti.（簡稱Noy）流入俄羅斯。

Noy也使用另一個名稱Clarus Printing Inks & More進行俄羅斯相關業務。這份經中央社檢視的報告提到，部分台製硝化纖維素曾途經烏茲別克流入俄羅斯。

不過，經濟部國際貿易署近日再次強調，台灣「含氮量高於12.2%以上」的高濃度硝化纖維已有出口管制，「完全無相關出口紀錄，國內也無廠商製造」。

此外，貿易署也積極因應第3國轉運風險，去年共辦理16場出口管制宣導會，並籲請業者確實盡職調查、切結不得轉往俄羅斯。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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