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俄在非洲吸收瓦格納重編 擠走西方勢力

編譯中心／綜合3日電
俄羅斯吸收瓦格納傭兵，想在非洲擠走西方力量；圖為俄羅斯展出自烏俄戰場擄獲的西方國家武器，一名男子在美製M1艾布蘭戰車旁舉著瓦格納旗幟。（歐新社）
俄羅斯吸收瓦格納傭兵，想在非洲擠走西方力量；圖為俄羅斯展出自烏俄戰場擄獲的西方國家武器，一名男子在美製M1艾布蘭戰車旁舉著瓦格納旗幟。（歐新社）

美方官員透露，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」在首領普里格津墜機身亡八個多月後，如今分散成至少四股勢力，並歸入俄國政府控制，繼續在非洲「開疆拓土」並遂行莫斯科的意志。

政治新聞網站Politico.eu報導，藉由把原瓦格納集團（Wagner Group）戰士與忠於俄羅斯總統普亭的其他僱傭兵混編，俄國政府希望防止去年6月瓦格納發動未遂兵變、企圖向普亭與俄國國防部「兵諫」事件重演。

不願具名的美方情報官員說：「重組（瓦格納集團）部分目的，是為確保（莫斯科）對整體組織運作有更多控制權。」

他還表示，混編重組後的傭兵已派赴包含烏克蘭、非洲在內的世界各地進行特種任務，並已成功迫使拜登政府自查德、尼日撤軍，反恐行動受挫，另在中非、馬利、布吉納法索、利比亞等非洲各地挑戰美國政策。

美方官員表示，重組後的四股其中一支配合俄國國家近衛軍（National Guard,保衛俄國國內主要目標、維護公共秩序）行事，兩支由俄國國防部與軍情局節制；名為「非洲軍團」（Africa Corps）的第四支則與另一俄國私人軍事公司「堡壘」（Redut）合作，恢復以往瓦格納於非洲各所在地的控制權。

目前外界對這些俄國新重組的傭兵所知有限，除不知有多少是來自原瓦格納集團、多少是來自其他私人軍事公司外，就連普里格津（Yevgeny Prigozhin）之子如今的參與及影響程度也不清楚；美方研判小普里格津很可能主責在中非、馬利的傭兵單位。普里格津死時，起初瓦格納集團由他兒子全盤接手。

美方官員說：「目前不清楚莫斯科能否頂上瓦格納多年來的效能，這些原瓦格納戰士正被納入現有的官僚體系，這可能讓他們原有的剛心勇氣銷耗鈍眊，變得不若以往。」

另據路透報導，英國外交大臣卡麥隆3日在烏克蘭首都基輔承諾，「只要有必要」，每年會提供烏克蘭30億英鎊（約37.6億美元）軍援，並補充英方不反對使用這些武器打擊俄羅斯境內的目標，「我們真的已竭盡所能」，並稱這是英國目前為止最大規模的援助方案。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）則表示，普亭認為國內外形勢對他有利，可能在烏克蘭繼續執行激進策略，而戰爭不太可能很快結束。

瓦格納 俄國 普里格津

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